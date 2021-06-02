Містер залишається у Києві

Президент київського Динамо Ігор Суркіс і головний тренер команди Мірча Луческу вдарили по руках. Сторони погодили опцію продовження контракту з румунським наставником до літа 2023 року.

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Суркіс та Луческу відвідали фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Під час спільних поїздок сторони обговорили майбутні плани та цілі команди на наступний сезон.

Ми повністю довіряємо Містеру і його стратегії розвитку. Мірча Луческу не тільки тренер-переможець, він є фахівцем, який розвиває гравців і допомагає змінюватися нашому клубу. Сподіваюся, що найближчі два роки - це тільки початок нової, переможної сторінки в історії Динамо, і ми дуже раді, що Луческу буде частиною цього шлях

– сказав Суркіс.

Торік румунський тренер підписав з киянами контракт за системою 2+1. У першому ж сезоні Мірча виграв з "біло-синіми" три трофеї – Кубок і Суперкубок України та чемпіонський титул УПЛ.

На посту тренера Динамо спеціаліст провів 43 в усіх турнірах. Кияни не лише класно виступили на внутрішній арені, а й дали гідний бій у єврокубках. Команда повернулась у Лігу чемпіонів, вийшла в 1/8 фіналу Ліги Європи. На цій стадії переможний шлях підопічних Луческу зупинив іспанський Вільярреал, який згодом став переможцем європейського турніру.