"Шпори" очікують рішення Маурісіо Почеттіно, який може і залишитися в ПСЖ, незважаючи на чутки про його відхід в Реал. Крім того, Тоттенхем розглядає альтернативні рішення.

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Тоттенхему була запропонована кандидатура українця Сергія Реброва, головного тренера Ференцвароша, який повернув команду в Лігу чемпіонів через 25 років.

На даний момент "шпор" тренує 29-річний Раян Мейсон. Лондонці фінішували сьомими в АПЛ і не змогли кваліфікуватися в єврокубки.

Ребров грав за Тоттенхем