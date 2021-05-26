Реброва в АЕКу не буде
АЕК був одним із претендентів на Сергія Реброва. Грецький клуб навіть намагався заманити українського тренера високою зарплатою у розмірі одного мільйона євро.
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Керівництво грецького клубу дали Реброву час до 26 травня, щоб той остаточно визначився зі своїм майбутнім. Однак на заваді трансферу став сам Сергій Станіславович. Він довго не міг прийняти рішення, що не сподобалось грекам. Тому керуючі клубом відмовились від кандидатури 46-річного українця.
АЕК вже навіть знайшов нового тренера. Ним став сербський фахівець Владан Мілоєвіч, який працював у Аль-Ахлі (Саудівська Аравія). Сторони вже провели перемовини та вдарили по руках. Тренер підпише контракт на 2 роки, офіційне представлення наставника повинне відбутись 26 травня.
Ференцварош не відпускає Реброва
- Раніше повідомлялось, що трансфер в АЕК зірвався через чинну угоду Реброва з Ференцварошем. Клуб зажадав мільйон євро компенсації за достроковий розрив контракту Реброва. Угода тренера з чемпіоном Угорщини розрахована ще на один рік.
- Ребров очолює Ференцварош із серпня 2018 року. Фахівець вже втретє поспіль приводить клуб до "золота" чемпіонату. Під його керівництвом угорці зіграли вже 133 матчі. Після успішного сезону українського спеціаліста визнали найкращим тренером Угорщини.
- АЕК міг скористатись тим, що відносини між угорським клубом та українським тренером сильно зіпсувались. Хоча в Ференцвароші заперечували інформацію, що шукають нового тренера на заміну Реброву. Український спеціаліст має конфлікт з менеджером команди, але аж ніяк не з президентом клубу.
- На наставника полює ще один клуб – турецький Фенербахче.