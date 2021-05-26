Реброва в АЕКу не буде

АЕК був одним із претендентів на Сергія Реброва. Грецький клуб навіть намагався заманити українського тренера високою зарплатою у розмірі одного мільйона євро.

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Керівництво грецького клубу дали Реброву час до 26 травня, щоб той остаточно визначився зі своїм майбутнім. Однак на заваді трансферу став сам Сергій Станіславович. Він довго не міг прийняти рішення, що не сподобалось грекам. Тому керуючі клубом відмовились від кандидатури 46-річного українця.

АЕК вже навіть знайшов нового тренера. Ним став сербський фахівець Владан Мілоєвіч, який працював у Аль-Ахлі (Саудівська Аравія). Сторони вже провели перемовини та вдарили по руках. Тренер підпише контракт на 2 роки, офіційне представлення наставника повинне відбутись 26 травня.

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