Новий варіант для Реброва
Сергій Ребров втретє поспіль привів Ференцварош до чемпіонства в Угорщині. Однак в українського наставника є конфлікт із клубом.
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Спортивний журналіст Ігор Циганик розповів про варіанти продовження кар'єри спеціаліста. За його інформацією, у Реброва є конфлікт не з президентом угорського клубу, а менеджером. 10 або 12 червня Ференцварош збереться на клубній базі після відпустки. Зараз Сергій Станіславович готується до продовження роботи з Ференцварошем.
Що стосується АЕКа, то я більше схиляюся до того, що Ребров швидше очолить свій колишній клуб. Зараз вже з'явилася серйозна інформація. Йдуть серйозні переговори. Йдеться про Фенербахче,
– заявив Циганик.
Фенербахче завершив сезон-2020/2021 на третьому місці. Клуб поступився лише Бешикташу та Галатасараю. Лише у двох очках команда зупинилась від чемпіонства у Туреччині.
- Ребров очолює Ференцварош із серпня 2018 року. Фахівець вже втретє поспіль приводить клуб до "золота" чемпіонату. Під його керівництвом угорці зіграли вже 133 матчі. Його контакт із клубом розрахований до кінця червня 2022 року.
- Після чергового вдалого сезону українського спеціаліста визнали найкращим тренером Угорщини.
- Іноземні клуби можуть скористатись тим, що у фахівця з України зіпсували відносини з угорським клубом. Хоча у Ференцвароші заперечували інформацію, що шукають нового тренера на заміну Реброву.