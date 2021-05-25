Новий варіант для Реброва

Сергій Ребров втретє поспіль привів Ференцварош до чемпіонства в Угорщині. Однак в українського наставника є конфлікт із клубом.

Читайте також АЕК заманює Реброва привабливою зарплатою, – ЗМІ

Спортивний журналіст Ігор Циганик розповів про варіанти продовження кар'єри спеціаліста. За його інформацією, у Реброва є конфлікт не з президентом угорського клубу, а менеджером. 10 або 12 червня Ференцварош збереться на клубній базі після відпустки. Зараз Сергій Станіславович готується до продовження роботи з Ференцварошем.

Що стосується АЕКа, то я більше схиляюся до того, що Ребров швидше очолить свій колишній клуб. Зараз вже з'явилася серйозна інформація. Йдуть серйозні переговори. Йдеться про Фенербахче,

– заявив Циганик.

Фенербахче завершив сезон-2020/2021 на третьому місці. Клуб поступився лише Бешикташу та Галатасараю. Лише у двох очках команда зупинилась від чемпіонства у Туреччині.