Наставник привів Ференцварош до третього поспіль чемпіонського титулу, а також брав участь з командою в груповому етапі Ліги чемпіонів.

Дивіться також Ференцварош готується до відходу Реброва і шукає йому заміну

"Для мене найважливішим завжди було працювати не тільки з 11 гравцями, які будуть грати у майбутньому матчі, а й з усіма, хто працює на тренуваннях команди. Спочатку мало хто вірив, що Ференцварош зможе потрапити в Лігу чемпіонів. Однак гравці не дивилися на суперника, вони були готові до будь-якого суперника", – заявив Ребров.

Кар'єра Реброва у Ференцвароші

Колишній тренер Динамо очолив Ференцварош влітку 2018 року. За три сезони клуб під керівництвом Реброва тричі поспіль ставав чемпіоном Угорщини, а також грав у групі Ліги Європи 2019/2020 і Ліги чемпіонів 2020/2021.