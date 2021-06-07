Ризик від Шевченка

Андрій Шевченко збирається поекспериментувати у матчі з Кіпром. Цей поєдинок буде генеральною репетицією напередодні чемпіонату Європи. Головний наставник української збірної не боїться випустити на поле тих футболістів, які не отримали достатньо ігрової практики у попередніх зустрічах.

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У нас є низка футболістів, які були травмовані. Подивимося на їхній стан. Якщо вони будуть готові, то дамо зіграти й їм. Навіть якщо це останній матч перед виїздом, він не є супертестом, де ми повинні перевірити всіх. Наше завдання – підготувати максимум людей до чемпіонату Європи,

– заявив Шевченко.

Розповів Андрій Миколайович і про стан здоров'я Едуарда Соболя та Віктора Циганкова. За його словами, обидва вже тренуються разом з командою. Частина травмованих гравців займається індивідуально. Матч проти Кіпру відбудеться 7 червня у Харкові. Старт поєдинку о 19:00.