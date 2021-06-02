Плани Реброва

Сергій Ребров не буде допрацьовувати контракт із Ференцварошем. Його угоду розрахована ще на один рік. 46-річний наставник очолить клуб Аль-Айн з ОАЕ.

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У новому клубі український спеціаліст може суттєво поповнити свій бюджет. Керівництво команди з ОАЕ пропонує Реброву зарплату у 4 мільйони євро на рік.

Щоправда, раніше повідомлялось, що Аль-Айн хоче підписати контракт із Сергієм Станіславовичем на 3 роки. Але наставник хоче вже у 2022 році спробує повернутись до керма київського Динамо. Контракт Мірчі Луческу з киянами розрахований до кінця червня 2022 року. Румунський фахівець успішно розпочав роботу у столиці України. Динамо здобуло три титули – Суперкубок України, Кубок та перемогу у чемпіонаті країни.

Раніше грецький АЕК теж пропонував спеціалісту угоду з гарною зарплатою, яка складала один мільйон євро. Грецький клуб придумав кумедну відмазку зірваного призначення. Начебто на заваді переходу став сам Сергій Станіславович. Він довго не міг прийняти рішення, що не сподобалось грекам. Тому керуючі клубом відмовились від кандидатури 46-річного українця та вже навіть знайшли нового тренера.

Реброва має конфлікт із Ференцварошем