Сторони розірвали контракт
Ференцварош оголосив про відхід Сергія Реброва з поста головного тренера. Сторони розірвали контракт, адже угода була чинна до 30 червня 2022 року.
До теми Динамо, збірна України чи Тоттенхем: кого тренуватиме Ребров після Ференцвароша
47-річний фахівець очолював угорську команду з літа 2018 року.
Під його керівництвом "фраді" тричі ставали чемпіонами Угорщини. Ребров вперше за довгий час вивів Ференцварош у єврокубки. Спершу клуб грав у групі Ліги Європи.
Згодом Ференцварош вперше за 25 років грав на груповому етапі Ліги чемпіонів, де команда посіла останнє місце.
- Наразі не відомо, де продовжить кар'єру Ребров. Тренера, який двічі приводив Динамо до чемпіонства в Україні, пов'язували з грецьким клубом АЕК.
- Натомість український журналіст Ігор Циганик повідомляв, що Ребров веде переговори з турецьким Фенербахче.
- Також повідомлялося, що Ребров цікавий лондонському Тоттенхему та клубу Аль-Айн з ОАЕ.