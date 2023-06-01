Ліонель Мессі офіційно покине ПСЖ по завершенню сезону. Аргентинець має низку достойних пропозицій щодо продовження кар'єри.
Може бути цікавим На заміну може прийти маститий тренер: Тудор покинув Марсель, а Маліновський чекає нового коуча
Варто рухатись далі
Наставник столичного колективу Крістоф Гальтьє зазначив, що гра заключного туру Ліги 1 стане для аргентинського футболіста останньою у футболці парижан. Мессі офіційно відправиться у вільне плавання, а море варіантів, де Ліонель міг би продовжити тішити людей своє грою, виглядає насправді безкраїм.
Мені випала честь працювати з найкращим гравцем в історії футболу. Матч проти Клермона буде останнім для Лео Мессі на Парк де Пренс. Сподіваюся, що його зустрінуть найкращим чином. Цього року він був важливим елементом, завжди в обоймі. Зауваження чи критика – я не вважаю їх абсолютно виправданими. Коли у вас є сезон із чемпіонатом світу посередині, ви все одно отримуєте статистику у 21 гол і 20 результативних передач. Він завжди робив все для команди. Для мене було великою честю бути поряд з Лео протягом усього сезону,
– розповів головний тренер ПСЖ.
Варто нагадати, що до французького колективу Мессі приєднався задарма у 2021-му році. оскільки Барселона не могла вписати велику зарплату нападника у рамки правил Ла Ліги. За ПСЖ Мессі провів 74 поєдинка, в яких забив 32 голи та віддав 35 асистів.
До того ж в складі парижан Мессі ставав чемпіоном Франції та вигравав Суперкубок країни. А от Кубок Франції – єдиний титул, який ще Ліонелю не підкорювався у його кар'єрі, а за таким розвитком подій вже і не підкориться. Також перебуваючи у обоймі ПСЖ, Мессі завоював сьомий "Золотий м'яч" та вигравав чемпіонат світу.
Трансферна сага Мессі
- ПСЖ не зміг домовитися з аргентинцем щодо продовження співпраці. Французький гранд раніше поставив перед Ліонелем безглуздий ультиматум, що і практично поставило хрест на співпраці між сторонами. Також низка конфліктів Ліонеля в стані парижан остаточно підштовхнула його покинути клуб, зокрема, через суперечку він пішов з тренування ПСЖ. А у одному з матчів фанати французького гранду освистали аргентинського футболіста.
- Натомість Мессі активно сватають у його рідну Барселону, яка "двома руками за", аби той повернувся у Каталонію. Ба більше, близький товариш аргентинця Луїс Суарес ненароком "анонсував" камбек Мессі у стан Барселони.
- Також гуляла інформація, що Аль-Хілаль готовий запросити низку друзів Ліонеля в команду, серед яких і Жорді Альба та Серхіо Бускетс, які уже офіційно оголосили про відхід з Барселони. Аль-Хілаль готовий платити Мессі просто позагалактичну зарплатню, яку втричі перевищує заробіток Роналду, а Саудівська Аравія хоче запросити у свою лігу багатьох зіркових футболістів та розкинути їх по різних командах, аби зробити свій чемпіонат більш привабливим.
- До того ж Мессі також розглядав варіант з переїздом у МЛС, а саме у Інтер Маямі, за який виступає український центрбек Сергій Кривцов. Американці дуже хочуть, аби аргентинець ощасливив своєю присутністю їхній чемпіонат, оскільки 29 клубів американської ліги готові разом платити зарплатню Ліонелю, аби той перебрався у будь-який колектив МЛС. Також Хорхе Мессі батько Ліонеля мав провести зустріч із представником Інтер Маямі.