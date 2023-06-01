Ліонель Мессі офіційно покине ПСЖ по завершенню сезону. Аргентинець має низку достойних пропозицій щодо продовження кар'єри.

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Варто рухатись далі

Наставник столичного колективу Крістоф Гальтьє зазначив, що гра заключного туру Ліги 1 стане для аргентинського футболіста останньою у футболці парижан. Мессі офіційно відправиться у вільне плавання, а море варіантів, де Ліонель міг би продовжити тішити людей своє грою, виглядає насправді безкраїм.

Мені випала честь працювати з найкращим гравцем в історії футболу. Матч проти Клермона буде останнім для Лео Мессі на Парк де Пренс. Сподіваюся, що його зустрінуть найкращим чином. Цього року він був важливим елементом, завжди в обоймі. Зауваження чи критика – я не вважаю їх абсолютно виправданими. Коли у вас є сезон із чемпіонатом світу посередині, ви все одно отримуєте статистику у 21 гол і 20 результативних передач. Він завжди робив все для команди. Для мене було великою честю бути поряд з Лео протягом усього сезону,

– розповів головний тренер ПСЖ.

Варто нагадати, що до французького колективу Мессі приєднався задарма у 2021-му році. оскільки Барселона не могла вписати велику зарплату нападника у рамки правил Ла Ліги. За ПСЖ Мессі провів 74 поєдинка, в яких забив 32 голи та віддав 35 асистів.

До того ж в складі парижан Мессі ставав чемпіоном Франції та вигравав Суперкубок країни. А от Кубок Франції – єдиний титул, який ще Ліонелю не підкорювався у його кар'єрі, а за таким розвитком подій вже і не підкориться. Також перебуваючи у обоймі ПСЖ, Мессі завоював сьомий "Золотий м'яч" та вигравав чемпіонат світу.

Трансферна сага Мессі