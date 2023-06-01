Лионель Месси официально покинет ПСЖ по завершению сезона. У Аргентинца есть ряд достойных предложений по продолжению карьеры.
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Следует двигаться дальше
Наставник столичного коллектива Кристоф Галтье отметил, что игра заключительного тура Лиги 1 станет для аргентинского футболиста последней в футболке парижан. Месси официально отправится в свободное плавание, а море вариантов, где Лионель мог бы продолжить радовать людей своей игрой, выглядит действительно бескрайним.
Мне представилась честь работать с лучшим игроком в истории футбола. Матч против Клермона будет последним для Лео Месси на Парк де Пренс. Надеюсь, что его встретят наилучшим образом. В этом году он был важным элементом, всегда в обойме. Замечание или критика – я не считаю их абсолютно оправданными. Когда у вас есть сезон с чемпионатом мира посредине, вы все равно получаете статистику в 21 гол и 20 результативных передач. Он всегда делал все для команды. Для меня было большой честью быть рядом с Лео в течение всего сезона,
– рассказал главный тренер ПСЖ.
Стоит напомнить, что к французскому коллективу Месси присоединился даром в 2021 году. поскольку Барселона не могла вписать большую зарплату нападающего в рамки правил Ла Лиги. По ПСЖ Месси провел 74 поединка, в которых забил 32 гола и отдал 35 ассистов.
К тому же, в составе парижан Месси становился чемпионом Франции и выигрывал Суперкубок страны. А вот Кубок Франции – единственный титул, который еще Лионелю не подчинялся в его карьере, а по такому развитию событий уже и не подчинится. Также, находясь в обойме ПСЖ, Месси завоевал седьмой "Золотой мяч" и выигрывал чемпионат мира.
Трансферная сага Месси
- ПСЖ не смог договориться с аргентинцем о продолжении сотрудничества. Французский гранд ранее поставил перед Лионелем нелепый ультиматум, что и практически поставило крест на сотрудничестве между сторонами Также ряд конфликтов Лионеля в состоянии парижан окончательно подтолкнул его покинуть клуб, в частности, из-за спора. он ушел с тренировки ПСЖ. А в одном из матчей фанаты французского гранда освистали аргентинского футболиста.
- Вместо этого Месси активно сватают в его родную Барселону, которая "двумя руками за", чтобы тот вернулся в Каталонию. Более того, близкий товарищ аргентинца Луис Суарес нечаянно "анонсировал" камбек Месси в состояние Барселоны.
- Также гуляла информация, что Аль-Хилаль готов пригласить ряд друзей Лионеля в команду, среди которых и Жорди Альба и Серхио Бускетс, уже официально объявившие об уходе из Барселоны. Аль-Хилаль готов платить Месси просто внегалактическую зарплату, которую втрое превышает заработок Роналду, а Саудовская Аравия хочет пригласить в свою лигу многих звездных футболистов и раскинуть их по разным командам, чтобы сделать свой чемпионат более привлекательным.
- Месси также рассматривал вариант с переездом в МЛС, а именно в Интер Майами, за который выступает украинский центрбек Сергей Кривцов. Американцы очень хотят, чтобы аргентинец осчастливил своим присутствием их чемпионат, поскольку 29 клубов американской лиги готовы вместе платить зарплату Лионелю, чтобы тот перебрался в любой коллектив МЧС. Также Хорхе Месси отец Лионеля должен был провести встречу с представителем Интер Майами.