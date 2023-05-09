Саудівська Аравія націлилась на низку легендарних виконавців. Зокрема, на Мессі, Альбу, Бускетса, Суареса. Верраті, Паредеса, Ді Марію та Рамоса.
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Гроші не проблема
Азіатська країна продовжує придумувати хитромудрі плани, які допоможуть їм затягнути у свою лігу багаторазового володаря "Золотого м'яча". Раніше уже появилась інформація, що Ліонель Мессі та Аль-Хілаль досягли усної згоди щодо контракту аргентинця, який передбачає великі суми. Проте батько Ліонеля завуальовано спростував цю інформацію.
Також саудівці готові залучити у свій планів друзів Мессі, з якими він виступав за Барселону. Зокрема Аль-Хілаль готовий запропонувати співпрацю Жорді Альбі, Серхіо Бускетсу, який мріяв знову зіграти з Лоінелем в одній команді, та Луїсу Суаресу. Все для того, аби аргентинець почувався комфортно в команді.
Проте на цьому задуми Саудівської Аравії не закінчились. Наразі азійська країна готова скупити низку зіркових футболістів, які сформують ледь не топовий чемпіонат для Саудівської Аравії. Саудівці націлились на придбання ще Марко Верраті, Леандро Паредеса, Серхіо Рамоса та Анхеля Ді Марії. Цікаво, що план полягає в тому, що всі вони виступатимуть за три різні клуби з Ер-Ріяда, а саме Аль-Наср, за який виступає скандальний Кріштіану Роналду Аль-Хілаль та Аль-Шабаб.
Португальський гравець в Саудівській Аравії
- Кріштіану Роналду перебрався до Аль-Айна після того, як він дав скандальне інтерв'ю щодо його перебування у Манчестер Юнайтед. Англійський колектив розірвав контракт з Кріштіану, проте жоден європейський колектив не бажав співпрацювати з португальцем. Так Роналду і опинився у Саудівській Аравії, аби взяти паузу у своїй кар'єрі.
- Португалець отримує у Аль-Айні близько 200 мільйонів євро на рік.
- Ходять чутки, що Кріштіану може повернутися у Європу за умови, якщо Ньюкасл вийде до Ліги чемпіонів. Тоді Роналду і зіграє на найвищому рівні у стані "сорок".
- За новий колектив Кріштіану провів 13 матчів, в яких забив 11 голів та віддав 2 асиста.
- Саудівський клуб Аль-Фейха уже встиг висміяти Роналду за його високомірність. Португалець на підвищених тонах говорив у сторону гравців суперника та представників клуба, за що Аль-Фейха і кепкувала з Крішітану.
- Також Роналду могли депортувати з країни. Зірковому португальці не сподобалося відношення фанатів, які вигукували: "Мессі, Мессі", тому він вирішив продемонструвати непристойний жест, взявшись за свої геніталії. За це Кріштіану міг добряче поплатитись.
- На цьому проблеми Роналду в азійській країні не закінчились. Португальський гравець посварився уже з новим тренерським штабом, а також Кріштіану відштовхнував працівника клубу суперника, який хотів зробити з ним селфі після гри.