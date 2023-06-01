По завершенню сезону Ігор Тудор покине пост головного тренера Марселя. Хорватський наставник запросив у команду Руслана Маліновського.

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Час змін

Хорватський наставник самотужки вирішив прийняти доленосне рішення, оскільки Тудор покине тренерський місток Марселя за власної ініціативи. Керівництво французького клуба було задоволено роботою Ігоря, проте той в певний момент своєї праці в Марселі відчув занепокоєння та дискомфорт. Тому на одному з вранішніх тренувань Тудор вирішив повідомити свою команду про особисту відставку.

Хорватський наставник не з тих тренерів, хто на довго затримувалися у будь-якому колективі, робота в клубі протягом двох років – це норма для Тудора. Раніше гуляла інформація, що хорват марить тим, аби знову очолити Ювентус, який наразі перебуває у кризовому становищі та підшуковує заміну Массіміліано Аллегрі. У свою чергу на місток Марселя може прийти навіть триразовий переможець Ліги чемпіонів у статусі коуча Зінедін Зідан. Раніше повідомлялося, що легендарний футболіст зацікавлений у співпраці з "олімпійцями".

Нагадаємо. Тудор з Марселем у поточному сезоні Ліги 1 посів "бронзову" сходинку чемпіонату, забезпечивши "олімпійцям" кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів. Проте на євроарені та у Кубку країн висот Марселю добитися не вдалося.

Також варто нагадати, що саме Ігор Тудор був ініціатором того, аби до команди приєднався Руслан Маліновський, якого французький клуб орендував у Аталанти з правом викупу. Призначення нового наставника на роль головного тренера команди може також вплинути і на ігрову практику українського футболіста у Франції.