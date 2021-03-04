Магучіх та Світоліна потрапили у рейтинг найуспішніших жінок України

Журнал "НВ" оприлюднив список топ-100 найуспішніших жінок України. До спортивної категорії увійшли відразу 5 спортсменок.

Хто зі спортсменок потрапив у рейтинг

Претенденток вибирали у 8 категоріях, не виключення стала і спортивна сфера. Найбільше у цьому є представниць легкої атлетики – дві. Ще по одній зі світу тенісу, дзюдо та сноубордингу.

Варте уваги Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи в лютому

Еліна Світоліна

Дарія Білодід

Ярослава Магучіх

Аннамарі Данча

Марина Бех-Романчук

Найбільшою несподіванкою стала присутність сноубордистки Данчі. До цього списку можна сміливо додати стрибунку у висоту Юлія Левченко, яка неодноразово підіймала український прапор на змаганнях.

Цікаво, що Марина Бех-Романчук та Еліна Світоліна вже вдруге входять у подібний список. У жовтні 2020 року їх було включено у рейтингу найвпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус"

Досягнення спортсменок: коротко

Еліна Світоліна

Перша ракетка України, переможниця Підсумкового турніру-2019 року, фіналістка цих же змагань у наступному році. Зараз 26-річна одеситка посідає 5 місце у загальному рейтингу WTA.

У її активі 15 титулів. За свою кар'єру Світоліна заробила понад 20 мільйонів доларів призових. Наприкінці 2020 року увійшла у топ-10 найуспішніших тенісисток за кількістю перемог. Зараз тенісистка змагається за титул у Досі, де у першому матчі впевнено розгромила японку Мисакі Дої.

Дарія Білодід

У віці 15 років у 2015 році Білодід виграла чемпіонат світу U-18, у 2016 році захистивши титул. Згодом у 2017 році вона виграла й дорослий чемпіонат Європи. У 17 років Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо. У наступному році українка підтвердила свій статус найсильнішої дзюдоїстки у ваговій категорії до 48 кілограмів на світовій першості в Токіо. Відтак у віці 18 років Білодід виграла титули чемпіонки світу з дзюдо у всіх вікових категоріях.

У 2019 році спортсменка з України здобула "золото" на чемпіонатах світу та Європи, Європейських іграх і Grand Slam. У наступному році в активі українки перше та третє місце на турнірах серії Grand Slam. У цьому ж році Дарія завершила феноменальну серію з 20 переможних сутичок. Наприкінці грудна 2020 року була визнана найкращою дзюдоїсткою світу.

Ярослава Магучіх

Магучіх – найкраща легкоатлетка Європи у січні, яка у 2021 році встановила світовий рекорд у приміщенні серед юніорів. Сталось це у Словаччині, її висота склала 2.06. Цікаво, що до чинної володарки світового рекорду зі стрибків у висоту в приміщенні шведки Кайси Бергквіст залишилось лише 4 сантиметри. Однак рекордсменка вже вважає українку найбільшим талантом зі стрибків у висоту за всю історію легкої атлетики.

Ярославі вдалось перемогти на третіх своїх змаганнях поспіль. До цього вона святкувала успіх у Києві та італійському Удіне. Минулих років неодноразово перемагала на змаганнях, зокрема на Діамантовій лізі.

Аннамарі Данча

30-річна українська сноубордистка, призерка чемпіонату світу, учасниця трьох зимових Олімпіад (2010, 2014, 2018). Але вище 16 місця на Олімпійських іграх не підіймалась. На етапах Кубка Європи 9 разів була на п'єдесталі. Уперше у кар'єрі вона підіймалася на подіум ще у далекому 2009 році, коли здобула перемогу на етапі в французькій Ісолі. Загалом у її кар'єрі чотири перемоги.

Марина Бех-Романчук

У минулому 2020 році була визнана найкращою легкоатлеткою світу. У тому сезоні спортсменка здобула "золото" на Діамантовій лізі у Стокгольмі (Швеція). Бех-Романчук продемонструвала найкращий особистий результат сезону та у вирішальній спробі стрибнула на 6.85 метра.

Бех-Романчук не залишила шансів конкуренткам і на змаганнях зі стрибків у довжину на етапі Діамантової ліги у Досі (Катар). Українка стрибнула на 6.91 метра. Цей результат перебив минулий та став новим найкращим показником сезону.

У новому 2021 році Марина поклала у свою скарбничку "срібло", яке здобула на турнірі у Берліні (Німеччина).