Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою світу
Українка Дарія Білодід отримала чергову відзнаку. Міжнародна федерація дзюдо визнала Дарію Білодід найкращою дзюдоїсткою 2019/2020 років.
Про те, що Білодід стала володаркою народи IJF Judo Awards, інформує Міжнародна федерація дзюдо.
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Досягнення Білодід
У 2019 році Білодід завоювала золото на чемпіонатах світу та Європи, Європейських іграх і Grand Slam. У 2020 році на рахунку 20-річної українки золото і бронза на турнірах серії Grand Slam.
У 2020 році Білодід програла вперше з 29 березня 2019 року. Її переможна серія налічувала 20 сутичок.
Дарія вперше виступала у категорії до 52 кілограм на турнірі серії IJF World Judo Tour – Великий шолом. Вона програла у чвертьфіналі.
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