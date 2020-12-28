Українка Дарія Білодід отримала чергову відзнаку. Міжнародна федерація дзюдо визнала Дарію Білодід найкращою дзюдоїсткою 2019/2020 років.

Про те, що Білодід стала володаркою народи IJF Judo Awards, інформує Міжнародна федерація дзюдо.

Варте уваги Українська дзюдоїстка Білодід підкорила фанатів ідеальною фігурою в купальнику: фото

Дар’я Білодід - володарка IJF Judo Awards

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) визнала українку Дар’ю Білодід кращою дзюдоїсткою за підсумками 2019/20.

Вітаємо і пишаємося!!! pic.twitter.com/92XXGrz6Pn — НОК України (@OlympicUA) December 28, 2020

Досягнення Білодід

У 2019 році Білодід завоювала золото на чемпіонатах світу та Європи, Європейських іграх і Grand Slam. У 2020 році на рахунку 20-річної українки золото і бронза на турнірах серії Grand Slam.

У 2020 році Білодід програла вперше з 29 березня 2019 року. Її переможна серія налічувала 20 сутичок.

Дарія вперше виступала у категорії до 52 кілограм на турнірі серії IJF World Judo Tour – Великий шолом. Вона програла у чвертьфіналі.