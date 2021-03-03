Світоліна розгромила японку на шляху до чвертьфіналу турніру WTA у Досі: відео
Перша ракетка України Еліна Світоліна упевнено розпочала виступи на турнірі WTA Qatar Total Open у Досі (Катар). Світоліна розгромила японку Мисакі Дої.
Джерело:24 канал
Суперниці провели на корті 1 годину 5 хвилин. Матч завершився з рахунком 6:2, 6:1 на користь українки.
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Еліна Світоліна – Мисакі Дої 6:1, 6:2
Українка виграла подачу суперниці вже в другому геймі і впевнено брала свої гейми. У шостому геймі Світоліна зробила ще один брейк і довела сет до великої перемоги. На початку другої партії суперниці обмінялися геймами, а потім Еліна виграла чотири гейми поспіль. За рахунку 1:5 Дої зуміла взяти свою подачу, але вже в наступному геймі Світоліна завершила матч перемогою.
Путівку до півфіналу Еліна оскаржить в протистоянні з експершою ракеткою світу Вікторією Азаренко з Білорусі, яка взяла верх над німкенею Лаурою Зігемунд – 6:4, 6:2.
Відео вирішального гейму у матчі Світоліна – Дої
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