Перша ракетка України Еліна Світоліна упевнено розпочала виступи на турнірі WTA Qatar Total Open у Досі (Катар). Світоліна розгромила японку Мисакі Дої.

Суперниці провели на корті 1 годину 5 хвилин. Матч завершився з рахунком 6:2, 6:1 на користь українки.

До слова Призові Еліни Світоліної за кар'єру перевищили 20 мільйонів доларів

Еліна Світоліна – Мисакі Дої 6:1, 6:2

Українка виграла подачу суперниці вже в другому геймі і впевнено брала свої гейми. У шостому геймі Світоліна зробила ще один брейк і довела сет до великої перемоги. На початку другої партії суперниці обмінялися геймами, а потім Еліна виграла чотири гейми поспіль. За рахунку 1:5 Дої зуміла взяти свою подачу, але вже в наступному геймі Світоліна завершила матч перемогою.

Путівку до півфіналу Еліна оскаржить в протистоянні з експершою ракеткою світу Вікторією Азаренко з Білорусі, яка взяла верх над німкенею Лаурою Зігемунд – 6:4, 6:2.

Відео вирішального гейму у матчі Світоліна – Дої