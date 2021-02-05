Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою Європи у січні 2021 року. Магучіх вперше у кар'єрі удостоїлася подібного визнання.

19-річна українка була обрана найкращою атлеткою січня за результатами голосування на сторінках Європейської федерації легкої атлетики.

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Кого випередила Магучіх

На звання найкращої легкоатлетки були номіновані чотири спортсменки:

Ярослава Магучіх (Україна);

Фемке Бол (Нідерланди);

Дайна Ешер-Сміт (Велика Британія);

Кілі Годжкінсон (Велика Британія).

Найбільше голосів отримала саме Ярослава, яку й обрали найкращою у січні.



Досягнення Ярослави Магучіх / Інфографіка Спорт 24

Чому Магучіх стала найкращою?

У 2021 році Ярослава Магучіх змагалася на трьох турнірах і тричі була найкращою.

Спершу Ярослава перемогла на змаганнях у Києві з результатом 2.02 м. Згодом українка відкрила міжнародний сезон перемогою в Італії.

На турнірі у Словаччині Магучіх здобула перемогу з рекордним стрибком 2.06. Ярослава встановила світовий рекорд у приміщенні серед юніорів.

До уваги. Це перша нагорода найкращої легкоатлетки Європи для Ярослави. Вона була двічі номінована – у серпні та січні 2020.

Найкращим легкоатлетом Європи став 34-річний стрибун з жердиною Рено Лавіленні.