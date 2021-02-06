Легкоатлетка Марина Бех-Романчук здобула "срібло" на турнірі ISTAF Indoor 2021 у німецькому Берліні. На першому старті сезону українка показала результат 6.64 метри.

Українка Марина Бех-Романчук на першому турнірі нового сезону вкотре довела, що є найкращою легкоатлеткою світу зі стрибків у довжину.

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Перша нагорода

На змагання у Берліні головною конкуренткою українки у боротьбі за "золото" була німкеня Малайка Міхамбо.

Перша спроба Марини на турнірі була зовсім невдала – лише 6.41 метри. Не такі цифри хотіла побачити Бех-Романчук. Але розізлившись сама на себе 25-річна українська легкоатлетка з кожною спробою покращувала свій результат та підіймалась все ближче до п'єдесталу.

Представниця Німеччини ж впевнено захопила лідерство вже зі старту. Але до четвертої спроби Міхамбо не вдалось покращити свої цифри, які вона поставила у першій спробі – 6.77.

Які результати показала Бех-Романчук у наступних стрибках?

6.52 метри

6.56 метри

6.60 метри

6.64 метри

Марина впевнено йшла до мети. А от німецька легкоатлетка несподівано провалила четверту та п'яту спроби, зробивши заступ. Але і це не дозволило Бех-Романчук випередити найсильнішу суперницю. Українка останній стрибок виконала теж не найкращим чином – лише 6.42 метри.

Хоча Марина не змогла поборотись за "золото", але срібну нагороду вже не відпустила. Трійку лідерок замкнула американка Талія Брукс, яка показала на 15 сантиметрів гірший результат, ніж у легкоатлетки з України – 6.49.



Результати стрибків легкоатлеток / Скриншот

Результати (у метрах)

Малайка Міхамбо (Німеччина) – 6.77 Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.64 Талія Брукс (США) – 6.49

Виступ Марини Бех-Романчук у Берліні відеоогляд