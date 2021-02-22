Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна попри не надто вдалий виступ на Australian Open-2021 суттєво покращила фінансове становище. Сума призових Світоліної за кар'єру перевищила 20 мільйонів доларів.

Скільки заробила Світоліна 26-річна Еліна Світоліна стала 19 тенісисткою, яка подолала позначку у 20 мільйонів доларів призових. До речі Світоліна попри поразку на Australian Open встановила історичне досягнення Загальна сума призових Світоліної становить 20 мільйонів 105 тисяч 204 долари. Рекордні призові Світоліна здобула на Підсумковому турнірі-2019. За вихід у фінал українка отримала 2,4 мільйона доларів. Хто очолює рейтинг призових Лідеркою за сумою призових за кар'єру є легендарна американка Серена Вільямс. 39-річна Вільямс заробила понад 94 мільйони доларів.

На другому місці її старша сестра – Вінус Вільямс, яка заробила удвічі менше. Замикає трійку росіянка Марія Шарапова, яка завершила кар'єру у 2020 році. Рейтинг тенісисток з найбільшими призовими: 1. Серена Вільямс (США) – 94,236,271

2. Вінус Вільямс (США) – 42,065,362

3. Марія Шарапова (Росія) – 38,777,962

4. Сімона Халеп (Румунія) – 37,426,198

5. Каролін Возняцкі (Данія) – 35,233,415

...

19. Еліна Світоліна – (Україна) 20,105,204

124. Леся Цуренко 4,659,279

140. Катерина Бондаренко 4,133,001

192. Олена Бондаренко 2,785,303

231. Даяна Ястремська 2,113,767

269. Катерина Козлова 1,819,690

398. Надія Кіченок 1,104,094

523. Марта Костюк 753,927

628. Ангеліна Калініна 539,372

717. Катаріна Завацька 426,380

1666. Дарія Снігур 73,131

1695. Дарія Лопатецька 71,192