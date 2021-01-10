Одна з найкращих легкоатлеток світу у стрибках у висоту Ярослава Магучіх вдало розпочала новий 2021-й рік. Українка стартувала з перемоги на "Різдвяних стартах" у Києві.

У суботу, 9 січня, у столиці України відбулись традиційні змагання з легкої атлетики "Різдвяні старти". Суперечка за перемогу знову була між Ярославою Магучіх та Юлією Левченко. Також гідну конкуренцію їм склала ще одна лідерка збірної України Ірина Геращенко, пише 24 канал.

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Як виступали українки на першому старті у 2021 році

Свої стрибки на перших змаганнях у новому 2021 році легкоатлетки почали з висоти 1.80 метра. Такий показник виявився занадто легким для дівчат, всі троє змогли її підкорити. Також з першої спроби три стрибунки взяли 1.86 та 1.89 метра відповідно.

У наступних спробах першою припинила боротьбу Геращенко. Ірина з другої спроби взяла висоту 1.92 метра, а от 1.95 дівчині не підкорилась.

Тож боротьбу за "золото" змагань продовжили Левченко та Магучіх, які брали кожну планку з першого стрибка.

Висота 1.98 стала ключовою на турнірі. Цей показник став непідкореним для Левченко, а от її суперниця Магучіх взяла з першої спроби. Тоді Ярослава у ролі переможниці старту захотіла спробувати свої сили на висоті 2.02 метра та не прогадала, взявши її з першої спроби. Цей результат став повторенням рекорду України у приміщенні. Цікаво, що спортсменка побила власний же рекорд, який встановила у 2020 році у німецькому Карлсруе.

Результати змагань

Ярослава Магучіх – 2.02 Юлія Левченко – 1.95 Ірина Геращенко – 1.92

Стрибок Ярослави Магучіх на висоту 2.02 метра