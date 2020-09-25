Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук перемогла на останньому етапі Діамантової ліги у 2020 році. Вона з особистим рекордом сезону виграла турнір в Досі.

В цьому сезоні керівництво Діамантової ліги дещо змінило правила змагань. Усі спортсменки мали по п'ять стрибків. Але у фінал виходили лише три найкращі. І переможниця визначалася саме за шостим стрибком.

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Марина Бех-Романчук ще у першому стрибку показала результат у 6,55 метра. Цього загалом вистарчило, щоб увійти у трійку кращих. Але у п'ятій спробі вона стрибнула на 6,79 метра. Лідирувала на той час шведка Хадді Санья, яка у другій спробі стрибнула на 6,85 метра.

І саме українка та шведка могли б позмагатися за перше місце, яки Санья не провалила свою спробу. Вона невдало стрибнула на 6,55 метра, ставши у підсумку третьою.

Бех-Романчук натомість стрибнула на 6,91 метра. Це її найкращий показник сезону. До особистого рекорду не вистарчило 2 сантиметрів. Вона його встановила ще у 2016 році в Луцьку.

До цього найкращим показником для Бех-Романчук у 2020 році був стрибок на 6,87 метра, який вона здійснила на змаганнях у Берліні у вересні.