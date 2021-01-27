Українка Магучіх перемогла на міжнародному турнірі в Італії: відео
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх відкрила міжнародний сезон перемогою на змаганнях зі стрибків у висоту в італійському місті Удіне.
Джерело: Федерація легкої атлетики України
На змаганнях UdinJump Development українка з першої спроби подолала 2 метри.
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В Удіне Магучіх забезпечила собі перемогу на висоті 1,96 м, яку з трьох спроб не подолала італійка Алессія Трост. Натомість українка впоралася з нею з першою разу, як і з наступною – 2 метри.
Після цього Ярослава виконала три спроби на 2,03. І хоч друга з них була особливо близькою до успіху, планка все ж не встояла.
Відео стрибку Магучіх
- Наступним турніром, де виступить Ярослава, стане Банська-Бистриця (Словаччина). Змагання відбудуться 2 лютого. Туди ж вирушить і українка Юлія Левченко.
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