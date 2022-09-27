Олександр Гвоздик – представник "золотої" збірної України, яка запалювала на Олімпійських іграх у Лондоні 2012. Тоді боксер з Харкова здобув бронзову нагороду.

До речі Денис Берінчик та Євген Хитров відвідали деокупований Ізюм: фото з місця

Після Олімпіади разом з іншими українськими "олімпійцями" Гвоздик взяв участі у проєкті "Українські отамани", які виступали у Всесвітній серії боксу (WSB). Олександр виграв усі бої в WSB. У 2014 році боксер розпочав кар'єру у професіоналах, виступаючи здебільшого у США. Українець виграв 17 поєдинків поспіль (14 нокаутом) і здобув титул чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.

У жовтні 2019 Олександр в об'єднавчому бою поступився росіянину Артуру Бетербієву та втратив свій пояс. Влітку 2020-го Гвоздик оголосив, що повісив рукавички на цвях та займатиметься бізнесом. Через війну боксер втратив бізнес і тепер готується до повернення у ринг.

У рамках проєкту "Інтерв'ю 24" ми поспілкувалися з Олександром Гвоздиком та дізналися, як на боксера вплинула війна та що він відчуває, коли бачить кадри зі зруйнованого Харкова. Також Гвоздик розповів про своє повернення, "ігнорування" Василя Ломаченка у США та, чому Олександр Усик битиметься з Тайсоном Ф'юрі.

Як росіяни катують людей і хто у Гвоздика залишився у Харкові

Зважаючи на те, що ви проживаєте у США, як для вас розпочалася повномасштабна війна росії проти України?

Мабуть, так само, як і для всіх. Це якось сталося зненацька. Я цього не очікував і навіть не міг уявити, що таке може статися. Але, коли це сталося, то що робити… Перший тиждень просто сидів навпроти телевізору та дивився. А потім зрозумів, що це все насправді. Бо спочатку не можеш у це повірити. Коли зрозумів, що все насправді, просто намагаюся слідкувати за новинами та продовжую жити нормальним життям.

Перед вторгнення в Україні відчувалася напруга. Зокрема, її створювали попередження, які надходили від США. Чи впливав на вас тоді інформаційний простір, в якому ви перебували?

Мені здається, що те, як американці ставлять до цих подій, трішки переоцінено. Люди тут живуть своїм життям. І, якщо вам здається, що кожен тут ходить та хвилюється за Україну, то це не так. У першу чергу люди хвилюються за своє життя і про стан своєї країни.

Але так, цієї інформації було багато. Я не бачив якоїсь паніки або ще чогось. Окрім діаспори, яка тут проживає постійно. Усі інші люди – ніякої реакції… як такої реакції я не бачив до початку війни.

Американські новини я не дуже дивлюся… Насправді так само, як й українські. Але зараз я почав їх дивитися більше, тому що тепер є привід до цього. До лютого я їх, мабуть, не дивився зовсім. Тобто для мене це був дуже великий сюрприз. Тому що для мене це почалося якось зненацька.

До теми Під час вбивства українських військовополонених в Оленівці загинув боксер Станіслав Артьоменко

У вас хтось залишився у Харкові?

Мій батько у Харкові.

З ним усе гаразд?

Знаєте як зараз… Якщо він живий, значить з ним все гаразд. Але це відносно. Звичайно, сказати, що він стовідсотково в порядку я не можу, тому що, мабуть, так не може сказати жоден харків'янин.

Проблема Харкова в тому, що він під артобстрілами й навіть ракета швидко долітає з росії. Тому часу сховатися в укриття вкрай мало. Чи не думали ви вивезти батька?

Я думав і робив це до війни. Він жив у мене декілька місяців. Але він людина, я б так сказав, старої закалки. Він нікуди з Харкова вже, мабуть, не поїде. Є такі люди, яким вже за 60, і які цього вже не хочуть.

Ледь не щодня ми бачимо моторошні фото з Харкова після обстрілів? Що ви відчуваєте, адже це ваше рідне місто, де ви зростали?

Це сумно. Але, що ми можемо зробити? Воювати, допомагати, підтримувати – все. Усе, що відчуваю, – це сум. Коли я бачу ці кадри, бачу ті місця... Знову ж таки, я вже майже 9 років живу тут (США – 24 канал). Я обрав цю країну для життя ще задовго до того, як війна почалася. Але якась частинка мене досі у Харкові, тому ніяких приємних емоцій ці жахливі кадри в мене не викликають.



Будівля Харківської ОДА після ракетного удару / Фото ДСНС

Крім обстрілів, ми стали свідками страшних звірств у Харківській області. Лише в Ізюмі виявили масове поховання, де ексгумували тіла зі слідами тортур. Що, на вашу думку, керує російськими військовими, що у них в головах, чому вони катують людей?

Я думаю, що вони це роблять через наживу. Тому що я не знаю таких випадків... можливо вони траплялися… Але я не чув про випадки або доведені випадки, коли людей просто катують. Зазвичай я багато чого чув від друзів, хто проживає у тих містах, як от Ізюм та Балаклія. Вони викрадають людей і потім починають їх катувати за викуп. Або вони контактують з близькими про викуп…

Усі ці історії, коли вони крадуть побутову техніку з домів – це все правда! Але ви подивіться, хто воює. Якщо вони звільнили в'язнів за жахливими статтями, які сиділи у цих містах. То що ви від них очікуєте? Які люди воюють – такі вчинки вони й роблять.

Варте уваги Рука з українським браслетом з масових поховань з Ізюма належить чемпіону України з боксу

З часом ми помічаємо, що війна виснажує не лише росію, проти якої введені санкції. Наслідки відчувають й інші країни, зокрема США. Як американці до цього ставляться, чи не втомилися вони?

Серед людей ніяких думок я не чую, окрім мої земляків, які звичайно обговорюють цю тему. Ще раз повторююся – місцеві люди – не українці або росіяни – вони цієї теми не торкаються зовсім. Якщо ще якось там було в перший місяць війни, то зараз… Я не хочу здатися байдужим, але американцям… та їм байдуже. Ніхто ці новини не дивиться на постійній основі. Так, вони знають, що щось відбувається, але в них тут є своє життя.

Щодо мене, якщо ви питаєте, як це вплинуло на мене… Знову ж таки, окрім морального аспекту, ніяк. Ціни – подорожчало трішки пальне… Спершу воно подорожчало, але зараз ціна впала. Якщо вона була близько 5 доларів за галон, що є 4 літри, то зараз це, мабуть, 5,30 – 5,50. Тобто вона досягла майже 7 доларів, але спустилася назад до майже тієї самої позначки – трішки вище. Моя жінка, мабуть, знає більше про продукти харчування і все інше. Але якось відчутно це на життя не вплинуло, окрім морального фактору.

Українські спортсмени розповідають, що до них підходять суперники та розпитують про Україну. У вас були такі випадки?

Ще раз хочу повторитися. Можливо, це неприємно для українського читача. Але ще раз повторююся – американці й те моє коло… Та байдуже їм, що відбувається у нашій країні. Може це вони погані, може це моє коло погане… Звичайно у ЗМІ ми бачимо багато інформації про це. Але пересічні люди не говорять. Вони живуть своїм життям…

Хочу навести вам приклад… Зараз у якійсь країні світу є якийсь збройний конфлікт. Я впевнений у цьому, навіть не знаючи про це. Мабуть, не такий великий, як в Україні, але щось постійно трапляється… у східних країнах. Чи багато людей в Україні говорять про це? НІ! Так, вони знають, що щось там відбувається у Сирії…

Такий же настрій зараз у США. Так, всі знають… Так, коли ти кажеш, що ти з України, вони можуть співчувати. Але сказати, що це тут на повістці дня – ні! На повістці дня тут звичайне життя. Ніхто про це якось окремо не говорить.

Ні, звичайно це якісь випадкові запитання "як там вдома?" Такі самі запитання, як і ви мене запитуєте. Наприклад, "а в тебе хтось там залишився, як там?" Знову ж таки – цього було багато у лютому та, можливо, у березні. А зараз цього нема. Зараз всі почали жити своїм життям.

Як виглядає тренувальний табір найзірковішого боксера світу

Ви були в тренувальному таборі Сауля Альвареса. як виглядає табір найкращого боксера світу і чи можете порівняти його з Олександром Усиком, з яким ви теж були у спарингу?

Це абсолютно два різні боксери. Мені здається, їх взагалі не можна порівнювати, тому що… По-перше, один шульга, інший боксує у класичній стійці. Їхні розміри та антропометрія зовсім різні. Тому я не знаю, що тут порівнювати. Це небо та земля. Я не кажу з точки зору класу. Звичайно, обидва ці боксери висококласні, але вони абсолютно різні.

Якщо ви хочете мене запитати, хто на мою думку сильніший, я буду говорити словами відомими у спорті, що великий хороший боксер завжди поб'є маленького хорошого боксера.

Але Усик побив Ентоні Джошуа, який значно більший за українця?

Так, але мені здається, що Усик на голову вищий за своїм класом, ніж Джошуа. Керуючись цим правилом, перед першим боєм Саші з Джошуа казав, що, вболіваючи за Сашка, віддав би 55% на користь Джошуа у моєму прогнозі на цей бій.

У мене такий прогноз, як ваш, був на другий бій Усика та Джошуа. Я чекав, що Ентоні битиметься, як Дерек Чісора – пресингуватиме українця.

Я думаю, що проблема тут не в цьому, а з його ментальним станом. Він просто не може осилити Сашка – його манеру ведення бою та його стиль. Це просто те завдання, яке він не може вирішити.



Олександр Гвоздик з командою Канело / Фото з інстаграму Гвоздика

Повертаючись до Канело, які умови надає найбільш високооплачуваний боксер світу?

Умови добрі. Це оплата звичайно і вони також надавали апартаменти, де я міг жити. Тому що вони тренуються у Сан-Дієго, а від мене це 3 години на автівці. Я приїжджав туди за день до спарингів, тому що вони працювали зранку. Ми спарингували і я їхав додому.

Стосовно грошей, це нормальні гроші, якщо ти тренуєшся. Якщо я тренуюся, спарингуючи з ним – допомагаю не тільки йому, але собі також. Якщо тобі за це ще й платять, то чому ні? Я зараз допомагаю Гільберто Раміресу й мої думки такі ж самі. Я допомагаю йому… Знову, до речі, проти Дмитра Бівола (сміється).

Раніше Альварес зберіг звання абсолютного чемпіона, але не зміг нокаутувати Головкіна

Готуєте суперників під Бівола?

Так, але це ніяк не пов'язано з Біволом насправді. Це просто вони бачать в мені людину, яка схожа на нього за стилем. Тому вони мене запрошують.

Що змусило Гвоздика повернутися у бокс

Коли ви закінчували кар'єру, то казали, що йдете через бізнес. Тепер відверто заявили, що повертаєтеся у бокс через гроші. Ваш бізнес не приносить вам бажаних доходів?

По-перше, зараз у мене вже немає бізнесу. Тому що з того моменту, як почалася війна, у мене його вже просто нема. Зараз я себе добре відчуваю. У мене немає якоїсь такої гарячої потреби у грошах, але як будь-яка людина я чесно кажу… Звичайно, якщо ти не заробляєш гроші, ти їх витрачаєш. І вони мають схильність закінчуватися. Тому треба щось думати. А поки ти думаєш є багато вільного часу. Швидший шлях заробити гроші – це повернутися до рингу.

До речі, тут можна сказати "дякую", мені здається, людині, яку ненавидить вся Україна. Завдяки їй я повертаюся у бокс (сміється).

На кого ви натякаєте?

Президент країни, яка на нас напала. Це жарт звичайно. Якби не він, то я би продовжував займатися бізнесом.

Ви анонсували, що ваш бій може відбутися в листопаді, але ні точної дати, ні суперника, ні місця бою не повідомляли. Чи є якась актуальна інформація?

Немає. Зовсім! Немає навіть дати. Я готуюсь. Спочатку ми розмовляли навіть про те, щоб боксувати в андеркарді Канело – Головкін 17 вересня. Але не склалось. Потім ймовірна дата була 22 жовтня, яка ще досі залишається ймовірною, але я вже в це не дуже вірю. Тому фокусуюся, мабуть, на листопад.

До закінчення кар'єри ви рухалися по лінії WBC. По якій лінії плануєте рухатися тепер?

Зараз це не має значення. Мені потрібно провести такий бій, щоб продемонструвати, що я можу. Розумієте, коли ти відсутній 3 роки й тобі вже не 20 років, а все ж таки 35… Для того, щоб ти когось зацікавив, ти повинен продемонструвати, на що здатен у цю мить. Тому для мене це також добре ходити спарингувати з іншими топовими спортсменами такі, як Канело й Рамірес. Тому що їхні функціонери та менеджери бачать мій стан. І таким чином я можу викликати до себе інтерес.

До уваги Застрелили без жодного попередження, – Митрофанов розповів, як окупанти вбили його подругу

До того, як ви пішли з боксу, ваша вага не привертала особливої уваги. Здається, ситуація не дуже змінилася.

І мені здається, що вона не дуже змінилася. А які нові обличчя ви бачите там з того моменту, як я закінчив кар'єру?

Мабуть, ніякі…

Я підтримую вас. Тому це також мені на руку, адже я можу принести якісь додаткові цікаві бої у цей дивізіон. Тому я надіюся, що щось із цього вийде.

Ваше рішення піти з боксу я також собі пояснював тим, що банально немає суперників у напівважкій вазі. Виходить тепер ви хочете стати тим, з ким всі хочуть битися?

Чому ні? Я вам казав, що це був комплекс причин, чому я закінчив кар'єру. По-перше, це поразка. Це впливає на гроші, які ти заробляєш. А я завжди казав, що я тут не тільки через пояси… Я не можу сказати, що в мене немає свого власного его. Тому що, звичайно, так – я хочу бути чемпіоном, я хочу пояси.

Але на першому місці для мене завжди були гроші у професійному боксі. І, якщо комусь це не подобається, то вибачте. Я просто кажу так, як це є насправді. І мені здається, що так насправді для усіх. Окрім тих, хто просто... Просто всі боксери знають, що про це говорити не можна. Якщо ти хочеш битися за медалі, то залишайся у любительському боксі.

Наприклад, Сашко Хижняк (срібний призер Ігор у Токіо 2020, – 24 канал). Він не переходить (у професіонали, – 24 канал), тому що для нього це важливо. Для нього важливо отримати золоту медаль на Олімпійських іграх. Тому він прийняв таке рішення – залишитися.



Олександр Гвоздик на Іграх у Лондоні / Фото з інстаграму Гвоздика

Я був на Олімпіаді та здобув медаль. Мені цього вистачало. Дивлячись на мій вік, я вирішив перейти у професіонали. Так, звичайно усім нам подобаються пояси. Але всі ми розуміємо, що коли ти маєш пояс, то твоя заробітна платня підвищується також. Тому всі, хто кажуть, що ми тут через пояси – тоді побоксуйте безкоштовно. Я подивлюся, як ви тут за пояси б'єтесь.

Тому говорю так як є. Я взагалі не бачу бокс, як щось таке, що забезпечить мене у фінансову плані до кінця мого життя. Навіть якщо я зараз стану чемпіоном світу знову. Все одно я чітко розумію, що я не буду Мейвезером, я не буду Канело – ніколи вже. Потрібно бути реалістом. Але якщо зараз є багато вільного часу, якщо мені це подобається, а це так, то чому б ні? Чому б не спробувати виграти пояс?

Зараз титули у вашій вазі зосереджені у росіян – Артур Бетербієв має пояси (WBC, IBF та WBO), а Дмитро титул WBA. Чи погодилися б ви на бій проти когось з них на тлі того, що українські вболівальники сприймуть це з негативом?

А чому це повинно сприйматися з негативом? Я з ним йду відпочивати на моря? Я йду в ринг для того, щоб його бити. Чому це повинно сприйматися українськими вболівальниками з негативом?

Бо Україна та українські спортсмени в принципі виступають за ізоляцію росіян.

Це ж не я вирішую ізолювати їх, чи ні. Я не можу їх ізолювати. Якби я був президентом якоїсь федерації, тоді так. Ви могли б ставити ці питання. А так – я йду його бити. Якщо я з цього зароблю, то в чому проблема? А якщо він заробив? Якщо не я, то він заробить з кимось іншим. Я не розумію... Я розумію, за що їх треба відсторонити. Так, згоден.

Я вже казав, це складне питання. Тому що є деякі люди, які іммігрували вже давно. І я не маю такого права міркувати, чи це правильно, чи ні. Але боксувати проти нього – я не розумію, в чому тут проблема. Не я, так буде хтось інший. Якщо це проблема для когось, то це має бути питання до асоціацій та організацій.

Бівол виходив на свій проти Канело без російської символіки…

Так, він виходив під киргизьким прапором, мені здається. Слухайте, ну гроші завжди перемагають. Ви що, не знали, чи що (усміхається)… Чомусь!

Дивіться також Джойс "проїхався" по Паркеру та став претендентом на бій з Усиком: відео ефектного нокауту

У вас зараз є тренер?

Я тренуюся з Маркос Контрерасом – це мій перший тренер, який готував мене до перших 15 або 16 боїв.

Ви все ще на контракті в промоутерської компанії Top Rank?

Зараз я вільний агент. У мене немає ні промоутера, ні менеджера. Так, ми спілкуємося…

А як тоді відбуватиметься організація вашого поєдинку?

Є люди, з якими ми спілкуємося, з якими я сподіваюся, що в майбутньому будемо співпрацювати. Але зараз я ще не готовий... Це вже конкретні люди, в мене є конкретні плани, але відкривати їх поки що не готовий. Нехай спочатку щось станеться... Вони зроблять мені бій, а потім я вже скажу, що так – це мій менеджер, а це мій промоутер. Поки що це не зайшло далі, ніж розмови.

Чому Гвоздик не зустрівся з Василем Ломаченком

Ви та Сергій Дерев'янченко були на бою Головкіна й Канело, де також був і Ломаченко. У ЗМІ пишуть, що ви та Дерев'янченко проігнорували Ломаченка, мовляв, через неоднозначну позицію Ломаченка до війни. Наскільки це правда та чи коректно вживати слово "проігнорували"?

Я не можу казати за Дерев'янченка. Я особисто Василя не бачив, але я знаю, що він був там. Але через те, що ми не спілкуємося… Ми не спілкувалися ще задовго до початку цієї війни. Тому... Та нікого я не ігнорував. Я просто не робив нічого, щоб з ним зустрітися.

Ми не домовлялися, тому що ми не спілкуємося. Але мої відносини з Василем ніяк не пов'язані з "військовою операцією". Якщо вам цікаво знати мою думку... Я не підтримую його ставлення до цього питання. Але повторюся, що моє таке ігнорування не пов'язане з його ставленням до "військової операції". Це все сталося ще до цього.



Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик у Каліфорнії, 2021 рік / Фото з інстаграму Гвоздика

Як до Ломаченка ставляться у США? Він і справді там зірка? Оскільки в Україні він відомий, однак ставлення до нього тут далеко не найкраще.

Наскільки мені здається, ви запитуєте не ту персону… Тому що до мене таке саме ставлення, як до Василя (усміхається).

Дізнайтесь більше Черговий зашквар Ломаченка: боксер опублікував скандальне відео з митрополитом упц мп

Думаю, не настільки погане, тому що Ломаченка в Україні майже абсолютно не сприймають.

Я можу назвати його зіркою тут у США. Він популярний. Якщо ми кажемо про світ боксу, то він безперечно зірка в усьому світі. А якщо ми кажемо про пересічних громадян, то я не думаю, що багато людей його знають. Так само, як ніхто тут не знає Сашка Усика... Та, мабуть, і Тайсона Ф'юрі тут не кожен знає. Тому що тут люди більше сфокусовані на бейсболі, НБА, НХЛ. Їхні основні зірки з цих видів спорту.

Або якщо це бокс... По-перше, це має бути американець. А, по-друге, це повинен бути талановитий та популярний тут американець. Як Мейвезер, Тайсон – звичайно їх усі знають. Або бійці UFC. Сказати, що наші хлопці... Хтось, окрім Головкіна, Ковальова, Кличка… Усі інші, мені здається, серед пересічних громадян не дуже популярні.

Які перспективи в Усика в боях проти Ф'юрі та Уайлдера

Як боксерська спільнота США ставиться до Усика?

Максимально позитивно, максимально з повагою, вони признають, що це великий талант, що це загроза у важкій вазі. Тобто сприймають його так, як і повинні сприймати боксера такого рівня.

Зараз пішли розмови про бій Усика з ексчемпіоном WBC Деонтеєм Уайледром. Цей бій буде цікавий американцям? Чи збере цей поєдинок повний стадіон?

Я думаю, що так. І, мені здається, що це відбудеться більше завдяки Уайлдеру. Тому що він більш популярний тут. Не варто забувати, що на кону будуть три титули. Тому, я думаю, це буде цікава подія.

Уайлдер жорсткіший боксер за того ж Джошуа та може влаштувати рубку на старті поєдинку, піти в обмін. Стиль, який сповідує Уайлдер, я очікував від Джошуа в реванші з Усиком. Для мене Уайлдер виглядає набагато небезпечнішим суперником для Усика, аніж Джошуа. Як ви його оціните?

Та, мабуть, так само, як і ви. Тому що Джошуа – він такий боксер-джентльмен. Але перебоксувати Сашка, мені здається, буде важко навіть Тайсону Ф'юрі. Але, мені здається, що проти Сашка Джошуа грав у ту гру, яка вигідна Усику. Він боксував... Так, він там щось намагався тиснути, але цього й близько не було достатньо. І я від нього нічого іншого не очікував, тому що з ним начебто все ясно. Я не кажу, що він вже не може боксувати... Ні, він талановитий боксер і завдасть проблем, мабуть, кожному важковаговику.

Але, якщо ми кажемо про стилі, мені здається, що Уайлдер, що Ф'юрі – це буде важче випробування для Олександра. Ми бачили, що він робив у третьому бою з Ф'юрі. Він зрозумів, що не може боксувати на рівних з Ф'юрі. Він намагався. Так, Ф'юрі не дав йому цього зробити. Але він намагався йти вперед, викидати ті шалені удари, які можуть бути дуже небезпечними. Тому що Уайлдер б'є, мені здається, набагато потужніше, аніж Джошуа. Тому це дуже цікавий двобій. І, якщо він відбудеться, то це буде sold-out.

Новини за темою Із Ф'юрі в Сімферополь: Усик розповів про плани організувати бій у звільненому Криму

Зараз не вдалося організувати Усик – Ф'юрі за всі титули у важкій вазі. Чи вірите ви, що бій за абсолют відбудеться, і що в цьому поєдинку битиметься саме Усик?

Я в це вірю. А чому ні? По-перше, це повинно статися. Те, що Ф'юрі ховається – у це я не вірю. Я думаю, що робить Ф'юрі – він вже зараз продає цей поєдинок. У світі боксу всі ті бої, які ми хочемо бачити, – вони заздалегідь не відбуваються тоді, коли всі хочуть їх побачити.

По-перше, треба привернути увагу всіх боксерських фанів і зробити так, щоб вони насправді цього захотіли та були готові викласти за це свої гроші. Тому треба робити весь цей цирк, щоб привернути якнайбільше уваги до поєдинку. Що Ф'юрі зараз і робить. Ось і все, що відбувається.

Якщо ви хочете мені сказати, що Ф'юрі боїться Олександра – ні, в це я не вірю. Все, що він робить – це продає цей поєдинок. І, мені здається, навіть за це Олександр може сказати йому дякую.



Олександр Усик і Деонтей Уайлдер / Колаж 24 каналу

Як на мене, це самовпевнено "продавати" майбутній бій, коли ти не переміг у проміжному. У Тайсона та Усика складні суперники, яким можна програти.

Бачите як, у кожного з боксерів є також своє его. Олександр недавно провів бій і він хоче відпочити, підготуватися добре. Тому що, наприклад, підготовка до Джошуа або проти Ф'юрі – це дві різні підготовки під різного опонента. Можливо, Сашко хоче більше часу.

До теми Олександр Усик вирішив організувати поїздку у США в жовтні: які цілі візиту

Сашко, не зважаючи на те, що він має три пояси – у багатьох експертів, це я можу сказати напевне, ще є до нього питання як до важковаговика. Тому що вони хочуть бачити більше його боїв проти саме важковаговиків.

Ф'юрі, наприклад, довів усім, що він топ-боксер важкої ваги. У нього є своє его й він знає, що він хоче диктувати умови. Але він забуває, що Сашко володіє трьома поясами. Тому він каже йому: "Ні, ти будеш зі мною битися у грудні". А Сашко каже: "Ні, братуха. Я буду з тобою битися тоді, коли я захочу, тому що в мене три пояси".

І таким чином вони, так би мовити, починають мірятися тим, хто що має. Але це, мені здається, грає добру роль у продажі цього поєдинку. Так, є певні аспекти, що Сашко, можливо, боксуватиме з Уайлдером, а Ф'юрі з кимось іншим.

Але в цих двох двобоях все одно і Ф'юрі, і Сашко будуть фаворитами. Так, тут, до речі, є багато людей, які сумніваються, що Усик зможе протидіяти Уайлдеру. Але я не такий. Я думаю, що вони просто роблять дуже вдало і розумно – поєднують спорт і бізнес. І просто намагаються максимізувати заробітки таким чином. Це більше виходить з Ф'юрі – у цьому він хороший.

Вас це може зацікавити "Не хотів би грішити": що би сказав Усик путіну в разі особистої зустрічі

Пауза Олександра Гвоздика збіглася з періодом, коли світ протистояв пандемії коронавірусу, а відтак спорт відійшов на другий план. Бокс, який залежний від вболівальників, зміг відновитися тільки наприкінці 2021 року та набрав оберти, які були до пандемії, тільки у 2022 році.



Тому повернення Гвоздика у ринг цілком слушне: організувати бій під час пандемії та після її формального закінчення – різні речі. Як і йшлося в інтерв'ю, напівважка вага не переповнена яскравими боксерами. Однак цього року у цей дивізіон підіймався Сауль Альварес. Хто знає, можливо, в один день саме Гвоздик буде протистояти потужному мексиканцю.