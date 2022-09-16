Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа в серпні цього року. Це дозволило українському боксеру захистити чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Наступним суперником Олександра може стати американець Деонтей Уайлдер. 15 жовтня боксер проведе бій проти фінна Роберта Хеленіуса і тільки після цього може йти мова про поєдинок з Усиком.

Олександр їде в США

Як стало відомо, українець має намір відвідати бій Уайлдера та Хеленіуса. У жовтні Олександр планує тур до США в рамках дії свого благодійного фонду Usyk Foundation.

Також Усик хоче відвідати бій іншого українця Василя Ломаченка. Уродженець Білгород-Дністровського поновлює кар'єру та зустрінеться 29 жовтня із Джемейном Ортісом.

Бій Усик – Ф'юрі на межі зриву

Нагадаємо, що після перемоги над Джошуа Усик планував битися із Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона. Спершу "Циганський король" оголосив про відхід на пенсію, однак пізніше погодився на поєдинок.

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Втім, умовою Тайсона є бій у грудні цього року, однак Олександр вже не планує виходити в ринг у 2022 році. Тому бій Усик – Ф'юрі під загрозою зриву, а володар поясу WBC тепер хоче битися із Джошуа.