Початок повномасштабної війни проти рф суттєво змінив думки відомих людей зі світу спорту. Наприклад, той же Олександр Усик вступив до лав тероборони і не соромиться ідентифікувати себе українцем.
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Також захищати країну відправився і Василь Ломаченко. Однак, здається, що війна не дуже змінила його світогляд. Наприклад, 9 травня боксер вирішив привітати всіх з "дньом побєди" і написав "спасібо дєду за побєду".
Тепер же Ломаченко вирішив поділитися з підписниками відео-інтерв'ю з митрополитом упц мп Лукою, де лунають багато, скажімо м'яко, суперечливих думок.
Наприклад, ця людина вважає, що одна з причин нападу росії на нашу країну – це голосування українських делегатів у ПАРЄ за резолюцію про захист прав ЛГБТ-спільноти.
ЛГБТ - це була, можливо, остання крапля, після якої чаша гніву Божого на нас вилилася. Це ж просто безумство,
— розповідає Лука.
Гнівна реакція у коментарях
Ломаченка буквально почали знищувати підписники за такі пости. Багато з них називають боксера "ватою", хто іронізує. Є і люди, які намагаються пояснювати Василю сутність його зашквару.
- Вася ти проломив дно
- Ну прикол, 170 днів повномасштабної війни а у васі вата ще не вигоріла з голови
- Василь виявився продажною Василисою
- Бл*ть а ломаченко далі за московських попів...фууууу бл*ть
- Ватно-православна програма. Продовження
- БАВОВНА, бавовна в голові в тебе
- Такого відбитого на голову бовдура як ти світ ще не бачив
- Вася, тобі, як публічній особі, потрібно постити зовсім інші пости і висвітлювати реальну картину війни. Бачу тобі мало смертей наших людей та солдат, щоб відкрити очі і мати тверду позицію