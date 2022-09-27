Александр Гвоздик – представитель "золотой" сборной Украины, которая зажигала на Олимпийских играх в Лондоне 2012. Тогда боксер из Харькова получил бронзовую награду.

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После Олимпиады вместе с другими украинскими "олимпийцами" Гвоздик принял участие в проекте "Украинские атаманы", которые выступали во Всемирной серии бокса (WSB). Александр выиграл все бои в WSB. В 2014 году боксер начал карьеру в профессионалах, выступая в основном в США. Украинец выиграл 17 поединков подряд (14 нокаутом) и получил титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе.

В октябре 2019 года Александр в объединительном бою уступил россиянину Артуру Бетербиеву и потерял свой пояс. Летом 2020-го Гвоздик объявил, что повесил перчатки на гвоздь и будет заниматься бизнесом. Из-за войны боксер потерял бизнес и теперь готовится к возвращению на ринг.

В рамках проекта "Интервью 24" мы пообщались с Александром Гвоздиком и узнали, как на боксера повлияла война и что он чувствует, когда видит кадры из разрушенного Харькова. Также Гвоздик рассказал о своем возвращении, "игнорировании" Василия Ломаченко в США и почему Александр Усик сразится с Тайсоном Фьюри.

Как россияне пытают людей и кто у Гвоздика остался в Харькове

Учитывая, что вы проживаете в США, как для вас началась полномасштабная война россии против Украины?

Наверное, так же, как и для всех. Это как-то случилось неожиданно. Я этого не ожидал и даже не мог вообразить, что такое может произойти. Но когда это произошло, то что делать… Первая неделя просто сидел напротив телевизора и смотрел. А потом понял, что это все на самом деле. Ибо сначала не можешь в это поверить. Когда понял, что все на самом деле, просто пытаюсь следить за новостями и продолжаю жить нормальной жизнью.

Перед вторжением в Украине чувствовалось напряжение. В частности, его создавали поступавшие от США предупреждения. Влияло ли на вас тогда информационное пространство, в котором вы находились?

Мне кажется, что то, как американцы относятся к этим событиям, немного переоценено. Люди здесь живут своей жизнью. И если вам кажется, что каждый здесь ходит и волнуется за Украину, то это не так. В первую очередь люди переживают за свою жизнь и о состоянии своей страны.

Но да, этой информации было много. Я не видел какой-то паники или еще чего-нибудь. Кроме диаспоры, проживающей здесь постоянно. Все остальные люди – никакой реакции… как таковой реакции я не видел до начала войны.

Американские новости я не очень смотрю… На самом деле так же, как и украинские. Но сейчас я начал их смотреть больше, потому что теперь есть повод для этого. До февраля я их, вероятно, не смотрел совсем. То есть, для меня это был очень большой сюрприз. Потому что для меня это началось как-то неожиданно.

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У вас кто-нибудь остался в Харькове?

Мой отец в Харькове.

С ним все хорошо?

Знаете как сейчас… Если он жив, значит с ним все хорошо. Но это относительно. Конечно, сказать, что он стопроцентно в порядке я не могу, потому что, пожалуй, так не может сказать ни один харьковчанин.

Проблема Харькова в том, что он под артобстрелами и даже ракета быстро долетает из россии. Поэтому времени спрятаться в укрытии крайне мало. Не думали ли вы вывезти отца?

Я думал и делал это до войны. Он жил у меня несколько месяцев. Но он человек, я бы так сказал, старой закалки. Он никуда из Харькова уже, вероятно, не уедет. Есть такие люди, которым уже за 60, и которые этого уже не хотят.

Чуть ли не каждый день мы видим жуткие фото из Харькова после обстрелов? Что вы чувствуете, ведь это ваш родной город, где вы росли?

Это грустно. Но что мы можем сделать? Воевать, помогать, поддерживать – все. Все, что чувствую, – это грусть. Когда я вижу эти кадры, вижу те места... Опять же, я уже почти 9 лет живу здесь (США – 24 канал). Я выбрал эту страну для жизни еще задолго до начала войны. Но какая-то часть меня до сих пор в Харькове, поэтому никаких приятных эмоций эти ужасные кадры у меня не вызывают.



Здание Харьковской ОГА после ракетного удара / Фото ГСЧС

Кроме обстрелов мы стали свидетелями страшных зверств в Харьковской области. Только в Изюме обнаружили массовое захоронение, где эксгумировали тела со следами пыток. Что, по вашему мнению, руководит российскими военными, что у них в головах, почему они пытают людей?

Я думаю, что они это делают из-за наживы. Потому что я не знаю таких случаев… возможно, они происходили… Но я не слышал о случаях или доказанных случаях, когда людей просто пытают. Обычно я многое слышал от друзей, проживающих в таких городах, как Изюм и Балаклея. Они похищают людей и затем начинают их пытать за выкуп. Или они контактируют с близкими о выкупе…

Все эти истории, когда они воруют бытовую технику из домов – это правда! Но вы посмотрите, кто воюет. Если они освободили заключенных по ужасным статьям, сидевшим в этих городах. То что вы от них ожидаете? Какие люди воюют – такие поступки они и совершают.

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Со временем мы замечаем, что война истощает не только россию, против которой введены санкции. Последствия испытывают и другие страны, в том числе США. Как американцы к этому относятся, не устали ли они?

Среди людей никаких мнений я не слышу, кроме моих земляков, обычно обсуждающих эту тему. Еще раз повторяюсь – местные люди – не украинцы или россияне – они эту тему не затрагивают совсем. Если еще как-то там было в первый месяц войны, то сейчас… Я не хочу показаться безразличным, но американцам… им безразлично. Никто эти новости не смотрит на постоянной основе. Да, они знают, что что-то происходит, но у них здесь есть своя жизнь.

Что касается меня, если вы спрашиваете, как это повлияло на меня… Опять же, кроме морального аспекта, никак. Цены – подорожало немного горючее… Сначала оно подорожало, но сейчас цена упала. Если она была около 5 долларов за галлон, что есть 4 литра, то сейчас это, пожалуй, 5,30 – 5,50. То есть она достигла почти 7 долларов, но спустилась назад до почти той же отметки – немного выше. Моя жена, вероятно, знает больше о продуктах питания и всем остальном. Но как-то ощутимо это не повлияло на жизнь, кроме морального фактора.

Украинские спортсмены рассказывают, что к ним подходят соперники и расспрашивают об Украине. У вас были такие случаи?

Еще раз хочу повториться. Может, это неприятно для украинского читателя. Но еще раз повторяюсь – американцы и мой круг… Ну безразлично им, что происходит в нашей стране. Может это они плохие, может, это мой круг плохой… Конечно в СМИ мы видим много информации об этом. Но рядовые люди не говорят. Они живут своей жизнью…

Хочу привести вам пример… Сейчас в какой-то стране мира есть вооруженный конфликт. Я уверен в этом, даже не зная об этом. Пожалуй, не столь большой, как в Украине, но что-то постоянно случается… в восточных странах. Много ли людей в Украине говорят об этом? НЕТ! Да, они знают, что что-то там происходит в Сирии…

Такое же настроение сейчас у США. Да, все знают… Да, когда ты говоришь, что ты из Украины, они могут сочувствовать. Но сказать, что это здесь на повестке дня – нет! На повестке дня здесь обычная жизнь. Никто об этом как-то особенно не говорит.

Нет, конечно это какие-то случайные вопросы "как там дома?" Такие же вопросы, как и вы меня спрашиваете. Например, "а у тебя кто-то там остался, как там?" Опять же – этого было много в феврале и, возможно, в марте. А сейчас этого нет. Сейчас все стали жить своей жизнью.

Как выглядит тренировочный лагерь звездного боксера мира

Вы были в тренировочном лагере Сауля Альвареса. Как выглядит лагерь лучшего боксера мира и можете ли сравнить его с Александром Усиком, с которым вы тоже были в спарринге?

Это абсолютно два разных боксера. Мне кажется, их вообще нельзя сравнивать, потому что… Во-первых, один левша, другой боксирует в классической стойке. Их размеры и антропометрия совершенно разные. Поэтому я не знаю, что здесь сравнивать. Это небо и земля. Я не говорю с точки зрения класса. Конечно, оба этих боксера высококлассны, но они совершенно разные.

Если вы хотите меня спросить, кто по моему мнению сильнее, я буду говорить словами известными в спорте, что большой хороший боксер всегда поразит маленького хорошего боксера.

Но Усик избил Энтони Джошуа, который значительно больше украинца?

Да, но мне кажется, что Усик на голову выше по своему классу, чем Джошуа. Руководствуясь этим правилом, перед первым боем Саши с Джошуа говорил, что, болея за Сашу, отдал бы 55% в пользу Джошуа в моем прогнозе на этот бой.

У меня такой прогноз, как ваш, был на второй бой Усика и Джошуа. Я ожидал, что Энтони будет биться, как Дерек Чисора – прессинговать украинца.

Я думаю, что проблема здесь не в этом, а с его ментальным состоянием. Он просто не может осилить Сашу – его манеру ведения боя и его стиль. Это просто та задача, которую он не может решить.



Александр Гвоздик с командой Канело / Фото из инстаграма Гвоздика

Возвращаясь к Канело, какие условия предоставляет самый высокооплачиваемый боксер мира?

Условия хорошие. Это оплата конечно, и они также предоставляли апартаменты, где я мог жить. Потому что они тренируются в Сан-Диего, а от меня это 3 часа на автомобиле. Я приезжал туда за день до спарринга, потому что они работали утром. Мы спарринговали и я ехал домой.

Относительно денег это нормальные деньги, если ты тренируешься. Если я тренируюсь, спаррингируя с ним – помогаю не только ему, но себе тоже. Если тебе за это еще платят, то почему нет? Я сейчас помогаю Гильберто Рамиресу и мои мысли такие же. Я помогаю ему… Опять, кстати, против Дмитрия Бивола (смеется).

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Готовите соперников под Бивола?

Да, но это никак не связано с Биволом на самом деле. Это просто они видят во мне человека, который похож на него по стилю. Потому они меня приглашают.

Что заставило Гвоздика вернуться в бокс

Когда вы заканчивали карьеру, то говорили, что уходите из-за бизнеса. Теперь откровенно заявили, что возвращаетесь в бокс из-за денег. Ваш бизнес не приносит вам желаемые доходы?

Во-первых, сейчас у меня уже нет бизнеса. Потому что с того момента, как началась война, у меня его уже нет. Сейчас я себя хорошо чувствую. У меня нет такой горячей потребности в деньгах, но как любой человек я честно говорю… Конечно, если ты не зарабатываешь деньги, ты их тратишь. И они склонны заканчиваться. Поэтому нужно что-то думать. А пока ты думаешь, есть много свободного времени. Более быстрый путь заработать деньги – это вернуться на ринг.

Кстати, здесь можно сказать "спасибо", мне кажется, человеку, которого ненавидит вся Украина. Благодаря ему я возвращаюсь в бокс (смеется).

На кого вы намекаете?

Президент напавшей на нас страны. Это шутка конечно. Если бы не он, я бы продолжал заниматься бизнесом.

Вы анонсировали, что ваше сражение может состояться в ноябре, но ни точной даты, ни соперника, ни места боя не сообщали. Есть ли какая-нибудь актуальная информация?

Нету. Совершенно! Нет даже дать. Я готовлюсь. Сначала мы говорили даже о том, чтобы боксировать в андеркарде Канело – Головкин 17 сентября. Но не сложилось. Потом вероятная дата была 22 октября, которая до сих пор остается вероятной, но я уже в это не очень верю. Поэтому фокусируюсь, пожалуй, на ноябрь.

До окончания карьеры вы двигались по линии WBC. По какой линии планируете двигаться сейчас?

Сейчас это не суть важно. Мне нужно провести такое сражение, чтобы продемонстрировать, что я могу. Понимаете, когда ты отсутствуешь 3 года и тебе уже не 20 лет, а все же 35… Для того чтобы ты кого-то заинтересовал, ты должен продемонстрировать, на что способен в этот момент. Поэтому для меня это также хорошо ходить спарринговать с другими топовыми спортсменами, такими как Канело и Рамирес. Потому что их функционеры и менеджеры видят мое состояние. И таким образом я могу вызвать к себе интерес.

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До того, как вы ушли из бокса, ваш вес не привлекал особого внимания. Похоже, ситуация не очень изменилась.

И мне кажется, что она не сильно изменилась. А какие новые лица вы видите там с того момента, как я окончил карьеру?

Пожалуй, никакие…

Я вас поддерживаю. Поэтому это мне на руку, ведь я могу принести какие-то дополнительные интересные бои в этот дивизион. Поэтому я надеюсь, что что-то из этого выйдет.

Ваше решение уйти из бокса я тоже себе объяснял тем, что банально нет соперников в полутяжелом весе. Выходит теперь вы хотите стать тем, с кем все хотят сразиться?

Почему нет? Я вам говорил, что это был комплекс причин, по которым я закончил карьеру. Во-первых, это поражение. Это влияет на деньги, которые ты зарабатываешь. А я всегда говорил, что я здесь не только из-за поясов… Я не могу сказать, что у меня нет своего эго. Потому что, конечно, да – я хочу быть чемпионом, я хочу пояса.

Но на первом месте для меня всегда были деньги в профессиональном боксе. И, если кому-то это не нравится, то извините. Я просто говорю так, как это на самом деле. И мне кажется, что так действительно для всех. Кроме тех, кто просто… Просто все боксеры знают, что об этом говорить нельзя. Если ты хочешь сражаться за медали, оставайся в любительском боксе.

Например, Саша Хижняк (серебряный призер Игр в Токио 2020 – 24 канал). Он не переходит (в профессионалы – 24 канал), потому что для него это важно. Для него важно получить золотую медаль на Олимпийских играх. Поэтому он принял такое решение – остаться.



Александр Гвоздик на Играх в Лондоне / Фото из инстаграма Гвоздика

Я был на Олимпиаде и получил медаль. Мне этого хватало. Глядя на мой возраст, решил перейти в профессионалы. Да, конечно всем нам нравятся пояса. Но все мы понимаем, что если у тебя есть пояс, то твоя заработная плата повышается также. Поэтому все, кто говорят, что мы здесь из-за поясов – тогда побоксируйте бесплатно. Я посмотрю, как вы здесь за пояса сражаетесь.

Потому говорю так как есть. Я вообще не вижу бокс, как что-то такое, что обеспечит меня в финансовом плане до конца моей жизни. Даже если я сейчас стану чемпионом мира снова. Все равно я четко понимаю, что я не буду Мейвезером, я не буду Канелом – никогда уже. Нужно быть реалистом. Но если сейчас много свободного времени, если мне это нравится, а это так, то почему бы нет? Почему бы не попытаться выиграть пояс?

Сейчас титулы в вашем весе сосредоточены у россиян – Артур Бетербиев имеет пояса (WBC, IBF и WBO), а Дмитрий – титул WBA. Вы согласились бы на бой против кого-то из них на фоне того, что украинские болельщики воспримут это с негативом?

А почему это должно восприниматься с негативом? Я с ним иду отдыхать на море? Я иду в ринг, чтобы его бить. Почему это должно восприниматься украинскими болельщиками с негативом?

Потому что Украина и украинские спортсмены в принципе выступают за изоляцию россиян.

Это же не я решаю изолировать их или нет. Я не могу их изолировать. Если бы я был президентом какой-нибудь федерации, тогда да. Вы могли бы задавать эти вопросы. А так – я иду его избивать. Если я на этом заработаю, то в чем проблема? А если он заработал? Если не я, то он заработает с кем-нибудь другим. Я не понимаю... Я понимаю, за что их нужно отстранить. Да, согласен.

Я уже говорил, это сложный вопрос. Потому что есть некоторые люди, которые иммигрировали уже давно. И я не имею такого права рассуждать, правильно ли это или нет. Но боксировать против него – я не понимаю, в чем здесь проблема. Не я, так будет кто-нибудь другой. Если это проблема для кого-то, это должен быть вопрос к ассоциациям и организациям.

Бивол выходил на свой против Канело без российской символики…

Да, он выходил под киргизским флагом, мне кажется. Слушайте, ну деньги всегда побеждают. Вы что, не знали, что ли (улыбается)… Почему-то!

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У вас сейчас есть тренер?

Я тренируюсь с Маркос Контрерасом – это мой первый тренер, готовивший меня к первым 15 или 16 боям.

Вы все еще на контракте в промоутерской компании Top Rank?

Сейчас я свободный агент. У меня нет ни промоутера, ни менеджера. Да, мы общаемся…

А как тогда будет происходить организация вашего поединка?

Есть люди, с которыми мы общаемся, с которыми я надеюсь, что будем в будущем сотрудничать. Но сейчас я еще не готов... Это уже конкретные люди, у меня есть конкретные планы, но открывать их пока не готов. Пусть сначала что-нибудь случится... Они сделают мне бой, а потом я уже скажу, что да – это мой менеджер, а это мой промоутер. Пока это не зашло дальше разговора.

Почему Гвоздик не встретился с Василием Ломаченко

Вы и Сергей Деревянченко были на бою Головкина и Канело, где также находился и Ломаченко. В СМИ пишут, что вы и Деревянченко проигнорировали Ломаченко, мол, из-за неоднозначной позиции Ломаченко к войне. Насколько это правда и корректно ли употреблять слово "проигнорировали"?

Я не могу говорить о Деревянченко. Я лично Василия не видел, но я знаю, что он там был. Но потому, что мы не общаемся… Мы не общались еще задолго до начала этой войны. Потому... Да никого я не игнорировал. Я просто не делал ничего, чтобы встретиться с ним.

Мы не договаривались, потому что мы не общаемся. Но мои отношения с Василием никак не связаны с "военной операцией". Если вам интересно знать мое мнение... Я не поддерживаю его отношение к этому вопросу. Но повторюсь, что мое такое игнорирование не связано с его отношением к "военной операции". Это произошло еще до этого.



Василий Ломаченко и Александр Гвоздик в Калифорнии, 2021 год / Фото из инстаграма Гвоздика

Как к Ломаченко относятся в США? Он действительно там звезда? Поскольку в Украине он известен, однако отношение к нему здесь далеко не самое лучшее.

Насколько мне кажется, вы спрашиваете не ту персону… Потому что ко мне такое же отношение, как к Василию (улыбается).

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Думаю, не столь плохое, потому что Ломаченко в Украине почти совершенно не воспринимают.

Я могу назвать его звездой здесь в США. Он популярен. Если мы говорим о мире бокса, то он, безусловно, звезда во всем мире. А если мы говорим о рядовых гражданах, то я не думаю, что многие его знают. Так же, как никто здесь не знает Сашу Усика... Да, пожалуй, и Тайсона Фьюри здесь не каждый знает. Потому что здесь люди больше сфокусированы на бейсболе, НБА, НХЛ. Их основные звезды по этим видам спорта.

Или, если это бокс... Во-первых, это должен быть американец. А во-вторых, это должен быть талантливый и популярный здесь американец. Как Мэйуэзер, Тайсон – конечно их все знают. Или бойцы UFC. Сказать, что наши ребята… Кто-то, кроме Головкина, Ковалева, Кличко… Все остальные, мне кажется, среди рядовых граждан не очень популярны.

Какие перспективы у Усика в боях против Фьюри и Уайлдера

Как боксерское сообщество США относится к Усику?

Максимально положительно, максимально уважительно, они признают, что это большой талант, что это угроза в тяжелом весе. То есть воспринимают его так, как и должны воспринимать боксера такого уровня.

Сейчас последовали разговоры о бое Усика с экс-чемпионом WBC Деонтеем Уайледром. Это сражение будет интересно американцам? Соберет ли этот поединок полный стадион?

Я думаю, что да. И мне кажется, что это произойдет больше благодаря Уайлдеру. Потому что он более популярен здесь. Не стоит забывать, что на кону будут три титула. Потому, я думаю, это будет интересное событие.

Уайлдер более жесткий боксер чем тот же Джошуа и может устроить рубку на старте поединка, пойти в обмен. Стиль, исповедуемый Уайлдером, я ожидал от Джошуа в реванше с Усиком. Для меня Уайлдер выглядит гораздо более опасным соперником для Усика, чем Джошуа. Как вы его оцените?

Да, наверное, так же, как и вы. Потому что Джошуа – он такой боксер-джентльмен. Но перебоксировать Сашу, мне кажется, будет тяжело даже Тайсону Фьюри. Но, мне кажется, что против Саши Джошуа играл в ту игру, которая выгодна Усику. Он боксировал... Да, он там что-то пытался давить, но этого и в помине не было достаточно. И я от него ничего другого не ожидал, потому что с ним вроде бы все ясно. Я не говорю, что он уже не может боксировать... Нет, он талантливый боксер и доставит проблем, пожалуй, каждому тяжеловесу.

Но если мы говорим о стиле, мне кажется, что Уайлдер, что Фьюри – это будет более трудное испытание для Александра. Мы видели, что он делал в третьем бою с Фьюри. Он понял, что не может боксировать на равных с Фьюри. Он пробовал. Да, Фьюри не дал ему этого сделать. Но он пытался идти вперед, выбрасывать те безумные удары, которые могут быть очень опасны. Потому что Уайлдер бьет, мне кажется, гораздо мощнее Джошуа. Потому это очень интересный поединок. И если он состоится, то это будет sold-out.

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Сейчас не удалось организовать Усик – Фьюри за все титулы в тяжелом весе. Верите ли вы, что бой за абсолют состоится и что в этом поединке сразится именно Усик?

Я в это верю. А почему нет? Во-первых, это должно произойти. То, что Фьюри скрывается – в это я не верю. Я думаю, что делает Фьюри – он сейчас продает этот поединок. В мире бокса все те бои, которые мы хотим видеть – они заранее не происходят тогда, когда все хотят их увидеть.

Во-первых, нужно привлечь внимание всех боксерских фанатов и сделать так, чтобы они на самом деле этого захотели и были готовы выложить за это свои деньги. Поэтому нужно делать весь этот цирк, чтобы привлечь больше внимания к поединку. Что Фьюри сейчас и делает. Вот и все, что происходит.

Если вы хотите мне сказать, что Фьюри боится Александра – нет, в это я не верю. Все, что он делает, – это продает этот поединок. И, мне кажется, даже за это Александр может сказать ему спасибо.



Александр Усик и Деонтей Уайлдер / Коллаж 24 канала

По-моему, это самоуверенно "продавать" будущее сражение, когда ты не победил в промежуточном. У Тайсона и Усика сложные соперники, которым можно проиграть.

Видите ли, у каждого из боксеров есть также свое эго. Александр недавно провел бой и хочет отдохнуть, подготовиться хорошо. Потому что, например, подготовка к Джошуа или против Фьюри – это две разные подготовки под разного оппонента. Возможно, Саша хочет больше времени.

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Саша, несмотря на то, что у него три пояса – у многих экспертов, это я могу сказать наверняка, еще есть к нему вопрос как к тяжеловесу. Потому что они хотят видеть больше его боев против именно тяжеловесов.

Фьюри, например, доказал всем, что он топ-боксер тяжелого веса. У него есть свое эго и он знает, что он хочет диктовать условия. Но он забывает, что Саша владеет тремя поясами. Поэтому он говорит ему: "Нет, ты будешь со мной драться в декабре". А Саша говорит: "Нет, братуха. Я буду с тобой драться тогда, когда я захочу, потому что у меня три пояса".

И таким образом они, так сказать, начинают меряться тем, у кого что есть. Но это, мне кажется, играет хорошую роль в продаже этого поединка. Да, есть определенные аспекты, что Саша, возможно, будет боксировать с Уайлдером, а Фьюри с кем-то другим.

Но в этих двух поединках все равно и Фьюри, и Саша будут фаворитами. Да, здесь, кстати, есть много людей, которые сомневаются, что Усик сможет противодействовать Уайлдеру. Но я не такой. Я думаю, что они просто делают очень удачно и разумно – совмещают спорт и бизнес. И просто пытаются максимизировать заработки таким образом. Это больше выходит из Фьюри – в этом он хорош.

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Пауза Александра Гвоздика совпала с периодом, когда мир противостоял пандемии коронавируса, а затем спорт отошел на второй план. Бокс, зависимый от болельщиков, смог восстановиться только в конце 2021 года и набрал обороты, которые были до пандемии, только в 2022 году.



Поэтому возвращение Гвоздика в ринг вполне правильно: организовать бой во время пандемии и после ее формального окончания – разные вещи. Как и говорилось в интервью, полутяжелый вес не переполнен яркими боксерами. Однако в этом году в этот дивизион поднимался Сауль Альварес. Кто знает, может быть однажды именно Гвоздик будет противостоять мощному мексиканцу.