Продовжив безпрограшну кар'єру

Джойс з перших раундів домінував на бою, а його перевага втілилась у перемогу в одинадцятому раунді. Джозеф Паркер побував у нокауті, пише 24 канал.

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Легкого лівого хука вистачило Джойсу, щоб відправити суперника на канвас. Адже новозеландець, у якого вже було підбите око, вже ледь стояв на ногах. Джозеф зміг підійняти на ноги лише за допомогою канатів.

Було видно, як складно Паркеру, який не міг рівно встояти на ногах. Суддя миттєво сигналізував закінчення бою.

Джо виграв пояс тимчасового чемпіона WBO. Тепер Джойс став ще одним претендентом на бій проти Олександра Усика, який володіє регулярним титулом WBO.

Відео нокауту

Джойс продовжив свою безпрограшну серію у кар'єрі, яка складає вже 15 поєдинків. Відзначимо, що 14 боїв 37-річний британець закінчував достроковою перемогою.

Нагадаємо, що свій наступний бій Усик проведе у 2023 році. Хоча Тайсон Ф'юрі, до якого звертався Олександр, закликає українця повертатись на ринг у грудні 2022-го. Олександр запевнив, що не зробить цього через старі травми, які нагадали про себе після переможного реваншу з Ентоні Джошуа.