Митрофанов: Я повернувся до Чернігова з гуманітарною допомогою
Боксер розповів про жорстокість російських військових. Окупанти вбили його подругу дитинства, яка була місцевою волонтеркою.
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У боксерському залі, в якому я тренувався, ночувало майже 500 осіб. У цих людей вже немає домівок, куди вони могли б повернутися. Мені зателефонували і повідомили, що мою подругу дитинства, яка була волонтером, застрелили російські військові, в її авто без жодного попередження,
– сказав боксер.
Митрофанов повернувся у рідне місто – Чернігів, аби продовжити справу подруги.
"Залишивши свою родину у відносній безпеці на заході України, я повернувся до Чернігова з гуманітарною допомогою, щоб продовжити справу подруги", – сказав боксер.
Що відомо про боксера
- 32-річний український боксер, володар поясу WBO Oriental у першій середній вазі.
- Змагався на Олімпіаді-2016 в Ріо, а у 2017 році дебютував на професійному рингу.
- Перші три бої Митрофанов провів у США та Англії, відтоді боксує лише в Україні.