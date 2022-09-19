Хто кого проігнорував

Зокрема, раніше повідомлялося, що на бій у Лас-Вегасі завітав Василь Ломаченко. Боксер навіть встиг прокоментувати поєдинок за участі Сауля Альвареса та Геннадія Головкіна, пише 24 канал.

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Українець поділився враженнями від поєдинку та навіть дав поради боксерам.

Та окрім Ломаченка у Лас-Вегас завітали й інші зірки українського боксу. Ексчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик за боєм у Лас-Вегасі спостерігав у компанії Сергія Дерев'янченка. Після поєдинку вони навіть поділилися спільними фото у соцмережах, однак на них не було Василя.

Багато років українські боксери перебували в дружніх відносинах, публікували спільні фото, проте, в недавньому нещодавно Гвоздик заявив про те, що спілкування з Ломаченко припинилося.



Українські боксери завітали у Лас-Вегас / Фото з інстаграму Станіслава Бостана

До слова. Канело переміг Головкіна одноголосним рішенням суддів – 115-113 та 116-112.

Неоднозначна позиція Ломаченка