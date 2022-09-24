Одним з тих, хто загинув в Оленівці серед українських захисників – боксер Станіслав Артьоменко. Цю інформацію підтвердив його тренер Валентин Головко.

Детальніше Списків загиблих немає: чому росіяни досі не віддали тіла вбитих в Оленівці полонених

Станіслав Артьоменко був серед захисників "Азовсталі". Тож він потрапив в полон до російських загарбників. Після чого його відправили до Оленівки, де на території виправної колонії й утримували українських військовополонених.

В ніч на 29 липня він опинився серед тих українців, яких росіяни відвели в окремий барак. Після цього там прогримів вибух. Окупанти заявляли, що це українська армія завдала ракетного удару. Але фото та відео з місця вказують на те, що вибух прогримів всередині будівлі. Тож це було вчинено росіянами як страта військовополонених

Точна цифра вбитих українців невідома і досі. росіяни заявляли про 40 загиблих. Хоча їх кількість може бути й за 50. Адже окупанти й досі не віддали тіла загиблих.

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