Футболіст збірної України Євген Шахов повернувся у чемпіонат Греції. Український півзахисник став гравцем футбольного клубу АЕК.

Деталі трансферу

Контракт між сторонами підписано на два роки з опцією продовження ще на рік. Про це інформує АЕК.

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АЕК не розкриває фінансові деталі угоди. Відомо, що контракт Шахова з італійським "Лечче" був розрахований до 30 червня 2021 року.

За даними Transfermarkt, вартість українця складає півтора мільйона євро. Як домовилися "Лечче" та АЕК – не відомо.

Статистика Шахова

У минулому сезоні український хавбек провів 24 гри в Серії А за "Лечче". В активі українця один гол та 4 результативні передачі.

За підсумками сезону "Лечче" вилетів з вищого італійського дивізіону.

Шахов перейшов у "Лечче" влітку 2019 року з грецького клубу ПАОК. За АЕК виступає колишній футболіст збірної України Дмитро Чигринський.