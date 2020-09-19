Олександр Шовковський, помічник наставника збірної України з футболу, іде в політику. Попри це колишній воротар "Динамо" не планує покидати збірну України.

Шовковський буде балотуватися у Київську міську раду від партії "УДАР". Про це повідомляє 24 канал.

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Шовковський не покине збірну

У своєму інстаграмі 45-річний Шовковський повідомив, що покинути роботу в збірній України не входить у його плани.

Зокрема, помічник Андрія Шевченка у коментарях написав, що не покинув команду. Шовковський заявив, що він не планує бути народним депутатом.



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Відтак, він може законно суміщати роботу політика та футбольного тренера.

Якщо Шовковський потрапить у Київську міську раду, то працюватиме на громадських засадах.

До теми Шевченко вперше прокоментував рішення Шовковського піти в політику

Що відомо про Шовковського?

Видатний воротар в історії "Динамо" та збірної України. Шовковський всю кар'єру провів у "Динамо" – з 1993 до 2016 року.

В активі Шовковського ряд українських рекордів: за кількістю матчів у всіх турнірах, за кількістю матчів у чемпіонаті України, за кількістю матчів в історії "Динамо", за кількістю матчів у Лізі чемпіонів.

45-річний Шовковський – єдиний воротар, який не пропустив жодного голу у серії пенальті на чемпіонатах світу. Олександр не пропустив жодного голу в 1/8 фіналу ЧС-2006 проти Швейцарії.

З вересня 2018 року Шовковський входить у тренерський штаб збірної України.