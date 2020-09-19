Непереможний український боксер Олександр Усик продовжує підігрівати інтерес до поєдинку з Дереком Чісорою. Українець записав чергове звернення до Чісори.

У своєму інстаграмі 33-річний Усик опублікував відео з тренування. Про це повідомляє 24 канал.

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На відео Усик кричить: "Дерек, Я йду по тебе!" Причому Сергій Лапін, тренер Усика, завдає боксеру важких ударів по тулубу.

Олександр продемонстрував, що може тримати удар і водночас звертатися до британського боксера.

До цього Усик вже записував відео та запитував Чісору, як у нього справи. 36-річний Чісора також поцікавився, як поживає українець.

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Поєдинок мав відбутися ще 23 травня у Лондоні. Та через пандемію COVID-19 бій перенесли на невизначений термін.

Наразі відомо, що зустріч боксерів має пройти 31 жовтня. Бій начебто під загрозою зриву через заборону глядачам відвідати його.

Відсутність вболівальників може негативно вплинути на гонорари боксерів. Таким чином, команди Усика та Чісори наразі вирішують, чи варто проводити бій без глядачів.