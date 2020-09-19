Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист після перерви через карантин повертається у ринг. Наступний бій Вихрист проведе 20 вересня у Дніпрі проти іспанського боксера Габріеля Енгуема.

Поєдинок відбудеться 20 вересня в Дніпрі в рамках боксерського шоу від Top Boxing Generation, пише 24 канал.

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Поєдинок у прямому ефірі покаже телеканал Xsport. Початок трансляції вечору боксу з Дніпра – о 19:00.

Суперник Віктора зустрічався з Усиком

На рахунку 36-річного іспанця 19 поєдинків, 10 з яких переможних. Шість поєдинків Енгуема виграв нокаутом.

Іспанець декілька разів був учасником тренувального табору непереможного Олександра Усика.

Непереможний Вихрист

Для 28-річного Вихриста це буде третій поєдинок після переходу у професійний бокс.

Віктор дебютував у лютому 2020 року. Він за 55 секунд брутально нокаутував білоруса Андрія Мазаніка.

У другому поєдинку на професійному ринзі Віктор нокаутував харків'янина Семена Пахомова.