Командою, яка в цьому сезоні ще не втрачала очки, є полтавська "Ворскла", У третьому турі УПЛ в суботу, 19 вересня, вона обіграла на виїзді "Олександрію". Та закріпилася на першому місці в турнірній таблиці.

Олександрія – Ворскла 0:2

Голи: Стапанюк, 24, Пуцлін, 52

Хоча саме господарі поля активніше розпочали гру. Вони намагалися виправитися за неочікувану поразку в минулому турі "Минаю". А також привітати головного тренера команди – Володимиру Шарану виповнилося напередодні 49 років.

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Однак всі спроби олександрійців відзначитися в цьому матчі зазнавали невдачі. Доволі впевнено у рамці воріт "Ворскли" діяв Різник.

Натомість мало не перший удар у площину воріт "Олександрії" став гольовим. Після навісу у штрафний майданчику захисники господарів не надто вдало вибили м'яч. Його підхопив Степанюк та завдав удар у кут воріт.

"Олександрія" кинулася зрівнювати рахунок, але потлавчани доволі впевнено діяли у захисті. І одного разу навіть впіймали суперника на контратаці. Але гол Кулача не зарахували через офсайд.

У другому таймі територіальна ініціатива була на стороні "Олександрії". Але гол забили гравці "Ворскли". Пердута отримав закидання на фланг, обіграв суперника та прострелив вздовж лінії воріт. І ніким не прикритий Пуцлін без проблем переправив м'яч у ворота. А якби це зробив не він, то простріл Пердути міг замкнути Якубу, якого теж ніхто не накрив.

Все, на що спромоглася "Олександрія" до кінця матчу – удар в хрестовину у виконані Грицука. Решта часу особливих моментів господарі створити не зуміли.

Тож "Ворскла" перемагає у третьому поспіль матчі УПЛ з початку сезону. І закріплюється на першому місці в турнірній таблиці. "Олександрія" ж восьма.