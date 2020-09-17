Стаховський міг пропустити Ролан Гаррос: тенісиста не пустили на літак через український паспорт
Український тенісист Сергій Стаховський планує виступити на Відкритому чемпіонаті Франції. Але спортсмен зі значними труднощами дістався до Парижа.
"Ролан Гаррос" стартує в понеділок, 21 вересня. Український тенісист Сергій Стаховський до Франції добирався літаком. Однак з першої спроби полетіти в нього не вдалося.
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У Стаховського були квитки на рейс польської авіакомпанії LOT. та його не впустили на рейс через "недостатню кількість документів для поїздки". Як стверджує Стаховський, у нього були всі необхідні документи, в тому числі і від організаторів турніру.
В коментарі до повідомлення Стаховського у твіттері прийшов речник LOT, і заявив, що Стаховського не пустили на рейс, адже при резервації він подав український паспорт. Тенісист спитав, яке це мало значення, адже в нього також були дві посвідки на проживання в країнах ЄС, а також результати двох тестувань на коронавірус (один з тестів він пройшов за 16 годин до польоту).
За словами Стаховського, в нього не було таких проблем в аеропортах Парижа та Амстердама.
В Париж Стаховський таки дістався. Однак зробив це іншою авіакомпанією.