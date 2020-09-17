Український тенісист Сергій Стаховський планує виступити на Відкритому чемпіонаті Франції. Але спортсмен зі значними труднощами дістався до Парижа.

"Ролан Гаррос" стартує в понеділок, 21 вересня. Український тенісист Сергій Стаховський до Франції добирався літаком. Однак з першої спроби полетіти в нього не вдалося.

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У Стаховського були квитки на рейс польської авіакомпанії LOT. та його не впустили на рейс через "недостатню кількість документів для поїздки". Як стверджує Стаховський, у нього були всі необхідні документи, в тому числі і від організаторів турніру.

Thank you @LOTPLAirlines for not letting me board your plane on the way to @rolandgarros... by saying that I don’t have sufficient documents to travel!!! With 2 EU residences and tons of official invitations . #wtf — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) September 16, 2020

В коментарі до повідомлення Стаховського у твіттері прийшов речник LOT, і заявив, що Стаховського не пустили на рейс, адже при резервації він подав український паспорт. Тенісист спитав, яке це мало значення, адже в нього також були дві посвідки на проживання в країнах ЄС, а також результати двох тестувань на коронавірус (один з тестів він пройшов за 16 годин до польоту).

What does one have to do with another? Permanent EU resident with Ukrainian passport is an issue only for Polish institutions... somehow Amsterdam and Paris I even didn’t need to show my Invitations and prove my intentions upon arrival. — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) September 16, 2020

За словами Стаховського, в нього не було таких проблем в аеропортах Парижа та Амстердама.

В Париж Стаховський таки дістався. Однак зробив це іншою авіакомпанією.