Відомий ліванський футболіст Мохамед Атві помер, після того, як майже місяць пролежав у реанімації. Йому в голову влучила куля, яку випустили під час похорону жертв вибуху в порту Бейрута.

32-ріний Мохамед Атві отримав смертельне поранення 21 серпня, коли прогулювався районом Бейруту. В цей час там відбувався похорон однієї з жертв вибуху в порту, який стався 4 серпня. Тоді загинуло близько 180 осіб, ще тисячі отримали поранення.

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В Лівані є поширеною стрільба під час святкувань або траурних процесій. Одна з куль, випущена під час похорону, і влучила Атві в голову.

During the funeral is of a victim from the Lebanese port explosion, and due to shooting by the Lebanese forces randomly in the air, a stray bullets badly injuried the football player from Al Ansar Team Mohammed Atwi in his head. pic.twitter.com/4VUNUIbn40 — Lebanese News and Updates (@UpdatesLebanese) August 21, 2020

Футболіста одразу госпіталізували. Родина вимагала проведення розслідування. Але, за даними Al Jazeera, нікого так і не було затримано.

18 вересня Атві помер, так і не прийшовши до тями.