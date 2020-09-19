Помер футболіст Атві: йому в голову влучила куля під час похорону жертв вибуху в Бейруті
Відомий ліванський футболіст Мохамед Атві помер, після того, як майже місяць пролежав у реанімації. Йому в голову влучила куля, яку випустили під час похорону жертв вибуху в порту Бейрута.
32-ріний Мохамед Атві отримав смертельне поранення 21 серпня, коли прогулювався районом Бейруту. В цей час там відбувався похорон однієї з жертв вибуху в порту, який стався 4 серпня. Тоді загинуло близько 180 осіб, ще тисячі отримали поранення.
Більше про це Близько 180 загиблих та тисячі поранених: ООН оприлюднила звіт щодо вибуху у Бейруті
В Лівані є поширеною стрільба під час святкувань або траурних процесій. Одна з куль, випущена під час похорону, і влучила Атві в голову.
Футболіста одразу госпіталізували. Родина вимагала проведення розслідування. Але, за даними Al Jazeera, нікого так і не було затримано.
18 вересня Атві помер, так і не прийшовши до тями.
- Мохамед Атві все життя виступав за клуби з Лівану. Грав на позиції півзахисника.
- Тричі вигравав чемпіонат країни.
- Провів три матчі за збірну Лівану.
- 1 жовтня йому мало виповнитися 33 роки.