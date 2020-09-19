Київське "Динамо" 19-го вересня у рамках 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) перемогло "Львів". Важку перемогу "біло-синім" приніс точний удар Миколи Шапаренка зі штрафного.

Динамо – Львів 3:1

Голи: Циганков, 47 (п), Шапаренко, 87, Супряга, 90+5 – Челіч, 62

Вилучення: Міубі, 84 (Львів)

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Футболісти "Динамо" можуть радіти, що вболівальники не мали можливості потрапити на матч, адже негативний свист міг би заглушити кожного. За весь перший тайм "Динамо" практично не створило гостроти біля воріт поки найгіршої команди чемпіонату, пише 24 канал.

Аж на 39-й хвилині "біло-синім" вдалося провести першу акцентовану атаку. Лєднєв віддав Вербичу на хід і той завдав удару, але точно в руки голкіперу. Ще за хвилину Цітаішвілі накрутив оборонця та викотив на Шепелєва. Володимир пробив з меж штрафного, але удар на себе взяв оборонець "Львова".

Терпіння Луческу луснуло

Відразу по перерві наставник "Динамо" Мірча Луческу наважився на 4 заміни. Сидорчук, Буяльський, Шапаренко та Циганков з'явилися замість Андрієвського, Лєднєва, Шепелєва та Цитаїшвілі.

І як кажуть у відомому футбольному симуляторі, "заміна спрацювала". Віктор Циганков віддав на хід Супрязі, якого збили у штрафному – пенальті. Циганков впевнено виконав покарання – 1:0.

Відео голу Циганкова

На 57 хвилині Миколенко неочікувано для самого себе увірвався у штрафний гостей. До останнього не вірячи у свій шанс, Віталій довго приймав рішення і з вбивчої позиції пробив вище воріт.

Через три хвилини свій момент мав Супряга: Циганков виконав прекрасний навіс і Владислав пробив у падінні. Литовченко зміг відбити м'яч.

Відповідь "Львова"

На 62-й хвилині "Львів" несподівано зрівняв рахунок. Після подачі зі штрафного захисники "Динамо" дозволили пробити Кравчуку. Бущан відбив його удар, але Челіч заштовхав м'яч за лінію воріт "Динамо".

Відео голу Челіча

Через 4 хвилини вивести "Динамо" вперед міг Циганков. Віктор відгукнувся на передачу Бущана та пробив по воротах "Львова". Литовченко зумів відбити складний удар.

Через хвилину на ударній позиції був Супряга, але форвард не замкнув простріл Циганкова. "Львів" відповів гострим ударом Клименчука: м'яч після його пострілу ледь не залетів під поперечину.

На 84-й хвилині захисник "Львова" Міубі побачив перед собою другу жовту картку та був вилучений з поля. За що саме оборонець отримав покарання – не відомо, адже арбітр призначив штрафний на користь гостей.

Геній Шапаренка

Наприкінці зустрічі "Динамо" заробило гострий стандарт перед штрафним гостей. Львів'яни тягнули час, фолили, хитрували із замінами... Стільки гріхів "Динамо" пробачити не могло.

Шапаренко, який при Луческу відродився, мов фенікс з попелу, елегантно виконав штрафний. Литовченко відбити м'яч не зміг – 2:1.

Відео голу Шапаренка

Крапку в матчі поставив Супряга. Шапаренко, мов Хаві відіграв оборонця та тонко у штрафному знайшов Владислава. Останній увігнав м'яч у сітку – 3:1.

Відео голу Супряги

Тепер "Динамо" має трішки часу, щоб перевести дух та підготуватися до Ліги чемпіонів. Уже 23-го вересня кияни зіграють у плей-офф кваліфікації проти бельгійського "Гента".

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