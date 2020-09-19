Зірковий футболіст мадридського "Реала" Гарет Бейл повернувся у чемпіонат Англії. Валлійський півзахисник перейшов у лондонський "Тоттенхем".

Деталі трансферу

Бейл буде виступити за лондонський клуб на правах оренди до кінця сезону-2020/21. Про це повідомляє офіційний сайт "Тоттенхема".

До речі "Ліверпуль" офіційно оголосив про трансфер Тіаго Алькантари з "Баварії"

Бейл вибрав 9-й номер. Для валлійського футболіста "Тоттенхем" не чужий клуб.

Гарет виступав за "шпор" з 2007 до 2013 року. У складі "шпор" Гарет відіграв 203 матчі і забив 56 голів та віддав 58 результативних передач.

"Реал" придбав Гарета за рекордні на той час 100 мільйонів євро. За "Реал" Бейл провів 251 матч, забив 105 голів та віддав 68 результативних передач. З "Реалом" Бейл чотири рази виграв Лігу чемпіонів.

"Шпори" підписали Регілона

Захисник "Реала" Серхіо Регілон також став гравцем "Тоттенхема". "Шпори" придбали оборонця, який підписав контракт до 2025 року.

Лондонці, як повідомлялося, заплатять за трансфер 30 мільйонів євро.