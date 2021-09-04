Відверте зізнання Шевченка, дебют України у Лізі чемпіонів: новини спорту 3 вересня
Джерело:24 канал
У п'ятницю, 3 вересня, відбулось чимало подій у світі спорту. Про найважливіші з них читайте у дайджесті від Спорт24.
Шевченко розповів деталі своєї відставки зі збірної України
Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, який 1 серпня залишив свій пост, прибув до Києва і під час зустрічі з представниками ЗМІ розповів подробиці свого відходу з національної команди.
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Фахівець назвав прекрасними п'ять років біля керма національної команди, під час яких, за його словами, він отримав величезне задоволення.
Екскерманич "синьо-жовтих" запевнив, що після Євро-2020 він і його штаб прийняли рішення продовжити контракт, про що повідомив президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку, на що той нібито відповів, що не готовий зараз обговорювати цей момент, тому тренер відлетів у відпустку.
Я зустрівся ще раз із ним на фіналі чемпіонату Європи – розмови про пролонгацію не було. 30 липня закінчився мій контракт, тому я повідомив про це в соцмережах. В жодному разі я не говорив про те, що йду, я тільки оголосив усім, що мій контракт закінчився,
– резюмував Шевченко.
Що відомо про відставку Шевченка
Андрій Шевченко очолював збірну України з 2016 року. Під його керівництвом національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок, дійшовши до чвертьфіналу Євро-2020.
Донбас дебютував в Лізі чемпіонів
Донбас дебютував в групі Ліги чемпіонів матчем проти данського Рунгстеда. Це була перша гра в єврокубку в історії українського хокею.
Для українців гра завершилася з рахунком 2:3. Донбас – з одним очком на старті Ліги чемпіонів.
- 5 вересня Донбас прийматиме французький Руан Драгонз.
- Матч-відповідь проти Рунгстеда відбудеться 11 вересня.
Підсумки України на Паралімпіаді 3 вересня
Збірна України на Паралімпіаді-2020 в п'ятницю, 3 вересня, поповнила свою скарбничку одразу 10 медалями різного гатунку. І далі посідає 5 місце в медальному заліку.
Збірна України 3 вересня зуміла здобути одразу чотири золоті медалі
- Сергій Ємельянов став найкращим у спринті з веслування на байдарках та каное у класі KL3. Це його перше золото в Токіо-2020. Але на Паралімпіаді в Ріо у 2016 році він теж здобув золоту медаль.
- А на дистанції 200 метрів вільним стилем перемогу здобув Денис Остапченко. Для нього це вже третя медаль у Японії. Тепер у Дениса повний комплект нагород на цій Паралімпіаді – "золото" на 200 метрів вільним стилем, "срібло" на 50 метрах на спині та "бронза" на дистанції 50 метрів вільним стилем.
- Зоя Овсій перемогла у метанні булави. Українка побила паралімпійський рекорд. Це перше в історії України "золото" Паралімпіади у метанні булави. Але для самої Овсій – друга нагорода у Токіо. До цього Зоя стала третьою у метанні диску у класі F53.
- Максим Крипак став найкращим у запливі на 200 метрів комплексним плаванням. Під час запливу він встановив паралімпійський рекорд.
Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубку України
У п'ятницю, 3 вересня, у Будинку футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України 2021/22.
В 1/16 фіналу виступлять 11 переможців третього попереднього раунду і 11 клубів УПЛ (крім учасників єврокубків 2021/22).
Результати жеребкування
- Гірник–Спорт (Горішні Плавні) – Львів (Львів)
- Альянс (Липова Долина) – Минай (Минай)
- Миколаїв (Миколаїв) – Рух (Львів)
- Волинь (Луцьк) – Маріуполь (Маріуполь)
- Епіцентр (Дунаївці) – Металіст 1925
- ВПК-Агро (Вишневе) – Дніпро-1 (Дніпро)
- Металіст (Харків) – Десна (Чернігів)
- Таврія (Сімферополь) – Олександрія (Олександрія)
- Прикарпаття (Івано-Франківськ) – Чорноморець (Одеса)
- Оболонь (Київ) – Верес (Рівне)
- ЛНЗ (Черкаси) – Інгулець (Петрове)