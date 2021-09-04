Шевченко рассказал детали своей отставки из сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, который 1 августа покинул свой пост, прибыл в Киев и во время встречи с представителями СМИ рассказал подробности своего ухода из национальной команды.

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Специалист назвал прекрасными пять лет у руля национальной команды, во время которых, по его словам, он получил огромное удовольствие.

Экс-тренер "сине-желтых" заверил, что после Евро-2020 он и его штаб приняли решение продлить контракт, о чем сообщил президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко, на что тот якобы ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому тренер полетел в отпуск.

Я встретился еще раз с ним на финале чемпионата Европы – разговора о пролонгации не было. 30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт истек,

– резюмировал Шевченко.

Что известно об отставке Шевченко

Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. Под его руководством национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений, дойдя до четвертьфинала Евро-2020.

Донбасс дебютировал в Лиге чемпионов

Донбасс дебютировал в группе Лиги чемпионов матчем против датского Рунгстеда. Это была первая игра в еврокубке в истории украинского хоккея.

Для украинцев игра завершилась со счетом 2:3. Донбасс – с одним очком на старте Лиги чемпионов.

5 сентября Донбасс будет принимать французский Руан Драгонс.

Ответный матч против Рунгстеда состоится 11 сентября.

Итоги Украины на Паралимпиаде 3 сентября

Сборная Украины на Паралимпиаде-2020 в пятницу, 3 сентября, пополнила свою копилку сразу 10 медалями разного сорта. И далее занимает 5 место в медальном зачете.

Сборная Украины 3 сентября сумела получить сразу четыре золотые медали:

Сергей Емельянов стал лучшим в спринте по гребле на байдарках и каноэ в классе KL3. Это его первое золото в Токио-2020. Но на Паралимпиаде в Рио в 2016 году он тоже получил золотую медаль.

А на дистанции 200 метров вольным стилем победу одержал Денис Остапченко. Для него это уже третья медаль в Японии. Теперь у Дениса полный комплект наград на этой Паралимпиаде – "золото" на 200 метров вольным стилем, "серебро" на 50 метров на спине и "бронза" на дистанции 50 метров вольным стилем.

Зоя Овсий победила в метании булавы. Украинка побила паралимпийский рекорд. Это первое в истории Украины "золото" Паралимпиады в метании булавы. Но для самой Овсий – вторая награда в Токио. До этого Зоя стала третьей в метании диска в классе F53.

Максим Крипак стал лучшим в заплыве на 200 метров комплексным плаванием. Во время заплыва он установил паралимпийский рекорд.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины

В пятницу, 3 сентября, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины 2021/22.

В 1/16 финала выступят 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков 2021/22).

Результаты жеребьевки