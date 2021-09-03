Донбас – Рунгстед 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0 ОТ, 2:0 за булітами)
Голи: Медвєдєв, 18, Пересунько, 54 – Андерссон, 34, Грен, 48
До слова Хокейний клуб Донбас підписав американського захисника
У першому періоді українська команда вийшла вперед. Далі гості змогли не лише зрівняти рахунок, але і вести – 2:1. За шість хвилин до завершення основного часу Пересунько зрівняв рахунок. В овертаймі не було закинутих шайб.
Врешті переможців визначали в серії булітів. Донбас не впорався з трьома спробами поспіль. Натомість Ольссон і Андерссон закинули дві шайби. Все вирішив четвертий нереалізований буліт Міхаіла Стефановича. У підсумку донеччани жодного разу не змогли вразити ворота в серії булітів.
Для українців гра завершилася з рахунком 2:3. Донбас – з одним очком на старті Ліги чемпіонів.
- 5 вересня Донбас прийматиме французький Руан Драгонз.
- Матч-відповідь проти Рунгстеда відбудеться 11 вересня.