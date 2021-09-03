Фахівець назвав прекрасними п'ять років біля керма національної команди, під час яких, за його словами, він отримав величезне задоволення.

Дивіться також Шевченко повідомив, що може очолити іншу збірну після відходу з національної команди України

"Ми були, як одне ціле. Була дуже важливою атмосфера, що була в збірній. Всі меседжі, що хотіли, ми доносили", – зазначив Шевченко.

Екскерманич "синьо-жовтих" запевнив, що після Євро-2020 він і його штаб прийняли рішення продовжити контракт, про що повідомив президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку, на що той нібито відповів, що не готовий зараз обговорювати цей момент, тому тренер відлетів у відпустку.

Я зустрівся ще раз із ним на фіналі чемпіонату Європи – розмови про пролонгацію не було. 30 липня закінчився мій контракт, тому я повідомив про це в соцмережах. В жодному разі я не говорив про те, що йду, я тільки оголосив усім, що мій контракт закінчився,

– резюмував Шевченко.

Що відомо про відставку Шевченка