Фахівець назвав прекрасними п'ять років біля керма національної команди, під час яких, за його словами, він отримав величезне задоволення.
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"Ми були, як одне ціле. Була дуже важливою атмосфера, що була в збірній. Всі меседжі, що хотіли, ми доносили", – зазначив Шевченко.
Екскерманич "синьо-жовтих" запевнив, що після Євро-2020 він і його штаб прийняли рішення продовжити контракт, про що повідомив президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку, на що той нібито відповів, що не готовий зараз обговорювати цей момент, тому тренер відлетів у відпустку.
Я зустрівся ще раз із ним на фіналі чемпіонату Європи – розмови про пролонгацію не було. 30 липня закінчився мій контракт, тому я повідомив про це в соцмережах. В жодному разі я не говорив про те, що йду, я тільки оголосив усім, що мій контракт закінчився,
– резюмував Шевченко.
Що відомо про відставку Шевченка
- Андрій Шевченко очолював збірну України з 2016 року. Під його керівництвом національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок, дійшовши до чвертьфіналу Євро-2020.
- Після відставки Шевченка нашу національну команду очолив Олександр Петраков. Під керівництвом нового наставника "жовто-сині" у відборі ЧС-2020 вже зіграли внічию в гостях з Казахстаном (2:2), а 4 вересня прийматимуть на київському "Олімпійському" Францію.