В 1/16 фіналу виступлять 11 переможців третього попереднього раунду і 11 клубів УПЛ (крім учасників єврокубків 2021/22).
Дивіться також Динамо – аутсайдер, а Шахтар – андердог: шанси в українських клубів вийти з групи Ліги чемпіонів
Результати жеребкування
- Гірник–Спорт (Горішні Плавні) – Львів (Львів)
- Альянс (Липова Долина) – Минай (Минай)
- Миколаїв (Миколаїв) – Рух (Львів)
- Волинь (Луцьк) – Маріуполь (Маріуполь)
- Епіцентр (Дунаївці) – Металіст 1925
- ВПК-Агро (Вишневе) – Дніпро-1 (Дніпро)
- Металіст (Харків) – Десна (Чернігів)
- Таврія (Сімферополь) – Олександрія (Олександрія)
- Прикарпаття (Івано-Франківськ) – Чорноморець (Одеса)
- Оболонь (Київ) – Верес (Рівне)
- ЛНЗ (Черкаси) – Інгулець (Петрове)
В 1/8 фіналу до 11 переможців 1/16 фіналу приєднаються п'ять представників України в єврокубках 2021/2022 – Динамо, Шахтар, Зоря, Колос та Ворскла. Базовий день проведення матчів – 27 жовтня.