Перша ракетка України Еліна Світоліна знову знаходиться в заявці Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open).

Про це повідомляє Telegram-канал Just Tennis. Еліна все-таки поїде на мейджор, навіть незважаючи на бурхливу пандемію коронавірусу.

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Крім Світоліної, в заявці Відкритого чемпіонату США з'явилася діюча чемпіонка змагань – Б’янка Андреєску. Таким чином, всі тенісистки першої десятки, за винятком лідера рейтингу WTA Ешлі Барті, знаходяться в заявці US Open.

Раніше Світоліна заявляла про планує повернутися на корт на турнірі в Мадриді, але як стало відомо, швидше за все, ці змагання будуть скасовані.

Через пандемію коронавірусу було призупинено проведення всіх тенісних турнірів до початку серпня. Паралельно були заморожені всі рейтинги тенісистів на цей період до подальших розпоряджень.

Що відомо про US Open