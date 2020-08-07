"Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. Англійський клуб в 1/8 фіналу пройшов мадридський "Реал". "Манчестер Сіті" виграв обидва поєдинки.

Манчестер Сіті – Реал 2:1

Голи: Стерлінг, 9, Жезус, 68 – Бензема, 28

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Після першого матчу в парі між "Манчестер Сіті" та "Реалом" ще не було визначено, хто вийде у наступний раунд, пише 24 канал. У лютому гра в Мадриді завершилася вольовою перемогою англійців з рахунком 2:1.

З того матчу минуло багато часу: "Реал" став чемпіоном Іспанії, а "Манчестер Сіті" віддав золоті медалі АПЛ "Ліверпулю". У якій формі команди підходили до Ліги чемпіонів – не знав ніхто.

Перед грою обидві команди мали кадрові втрати. Через травму поєдинок пропускав нападник господарів Кун Агуеро, а Менді відбував дискваліфікацію. "Вершкові" не могли розраховувати на Рамоса, Марлоса та Бейла.

Результативна перестрілка

Команди спокійно розпочали матч і нічого не віщувало швидкого голу. На 9-й хвилині "містяни" увімкнули традиційний пресинг, під який потрапили Куртуа та Варана.

Останній чомусь забарився і Жезус перехопив м'яч. Бразилець віддав пас на Стерлінга і той спрямував м'яч у порожні ворота.

"Манчестер Сіті" після забитого голу відчув запах крові і моменти біля воріт "Реала" посипалися. Свої шанси змарнували Гюндоган, Фоден та Стерлінг.

Останній завдав підступного удару і м'яч приземлився на сітку.

Перший момент у "Реала" мав Бензема. Азар зробив розрізний пас на Каріма, який розвернувся, обігравши Ляпорта, і пробив. Едерсон у стрибку відбив м'яч.

За мить дальнього щільного удару завдав Азар. Едерсон забрав м'яч вдруге.

"Реал" повернувся у гру на 29 хвилині. Родріго на правому фланзі обіграв Кансело і зробив навіс у штрафний майданчик. Там Бензема вистрибнув найвище та пробив головою. Едерсон не зміг врятувати партнерів.

Karim Benzema nods Real Madrid level on the night ️#UCL pic.twitter.com/FOL3A9rivz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 7, 2020

"Манчестер Сіті" після того, як побував у нокдауні, швидко оговтався і на 36 хвилині створив гострий момент. Господарі відповіли "Реалу" ударом Канселу майже з меж штрафного, але Куртуа відбив м'яч.

На 42 хвилині пресинг господарів ледь вдруге не призвів до голу. Куртуа невдало вибив, після чого "містяни" перехопили м'яч. На ударну позицію вийшов Фоден, але м'яч після його пострілу розминувся з воротами із зовнішньої сторони.

Ще один раз Куртуа вимушений був вступати в гру наприкінці тайму: Де Брюйне з кутового закрутив у "дев'ятку", але його земляк виручив "Реал". На перерву команди пішли за нічиєї.

Переможний тайм

Підопічні Пепа Гвардіоли агресивно розпочали другий тайм, створивши декілька нагод забити. Чудовий шанс змарнував Стерлінг. Рахіма віч-на-віч з Куртуа красивим вертикальним пасом вивів Де Брюйне, але Стерлінг не зміг влучити у ворота.

На 54 хвилині Стерлінг знову був близький, щоб оформити дубль. "Містяни" розгорнули швидку атаку правим флангом після обрізки Каземіро. Гюндоган дотепно відпасував на Рахіма у штрафному, але Куртуа вчасно вийшов з воріт та відвів загрозу.

Після агресивно старту від англійців "Реалу" вдалося дещо перехопити ініціативу. Непоганий момент був у Бензема. Француз завдав дальнього удару точно в руки Едерсону.

На 66 хвилині Куртуа здійснив неймовірний сейв. Жезус отримав м'яч у штрафному та завдав соковитого удару. Тібо продемонстрував дивовижну реакцію та відбив м'яч.

Варан, який допустив результативну помилку в першому таймі, "привіз" і по перерві. Варан не зміг віддати пас на Куртуа й Жезус перехопив м'яч. Бразилець легко обіграв голкіпера і вивів "Манчестер Сіті" вперед.

Gabriel Jesus has scored 15 goals in 22 UCL games so far...#UCL pic.twitter.com/mGiHpTibzW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 7, 2020

Після цього завдання "Реала" ускладнювалося: мадридцям потрібно було забивати два голи і більше не пропускати. Забитий гол окрилив "Манчестер Сіті" і ті створили ще декілька гострих моментів.

Після цього склалося враження, що "Реал" склав зброю. "Манчестер Сіті" контролював м'яч і не дозволяв гостям створити бодай момент. Таким чином, "Манчестер Сіті" переміг у двох матчах та пройшов до чвертьфіналу із загальним рахунком 4:2.

Український футболіст Олександр Зінченко провів весь матч на лаві для запасних.

Манчестер Сіті – Реал відеоогляд матчу