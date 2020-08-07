Дубль Роналду не врятував "Ювентус" від вильоту з Ліги чемпіонів: відео
7 серпня "Ювентус" приймав "Ліон" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч закінчився перемогою господарів поля, але далі проходять французи.
Ювентус – Ліон 2:1
Гол: Роналду, 44 (пен.), 60 – Депай, 12 (пен.)
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Перед матчем
- У чемпіонаті Франції, який завершили достроково через пандемію коронавірусу, "Ліон" опинився на сьомій позиції. Тиждень тому команда Руді Гарсії провела перший офіційний матч за тривалий час. У фіналі Кубка французької ліги "леви" тільки в серії пенальті поступилися ПСЖ.
- "Ювентус" у своїй національній першості оформив черговий чемпіонський титул.
- У першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який відбувся ще в кінці лютого, "леви" здобули мінімальну перемогу завдяки результативному удару Луки Тузара. Примітно, що автор гола у ворота туринського клубу вже не є гравцем "Ліона", який продав півзахисника в "Герту".
Скрутне становище "Ювентуса"
Гості з Ліону дуже несподівано відкрили рахунок у зустрічі вже на 12-й хвилині. Бентанкур в підкаті збив Ауара в штрафній і заробив пенальті у власні ворота.
Мемфіс Депай забив з одинадцятиметрової відстані по центру воріт. Воротар вирішив гадати і стрибнув убік – 0:1. Після цього голу підопічним Мауріціо Саррі потрібно було забивати щонайменше 3 м'ячі, щоб пройти у наступну стадію Ліги чемпіонів.
Відео голу Депая
"Ювентус" створив перший небезпечний лише ближче до половини першого тайму. Бернардескі блискуче пройшов до воріт по самій лінії поля, голкіпер почав гадати і пропустив гравця, тільки захисник в останній момент вибив м'яч.
На 38-й хвилині Роналду пробивав зі штрафного з 19-ти метрів по центру воріт – в самий кут летів м'яч, однак воротар Лопеш здійснив блискучий сейв.
Вже за декілька хвилин "Ювентус" зрівняв рахунок. Арбітр побачив гру рукою Депая під час цього штрафного, показав йому жовту і призначив пенальті у ворота "Ліону".
Антоні Лопеш зреагував на удар з пенальті у виконанні Кріштіану Роналду, але не зміг відбити м'яч, який залетів у правий нижній кут – 1:1.
Відео голу Роналду
Марні намагання
Після перерви команди довго не могли створити небезпечні моменти, аж поки Роналду не оформив дубль і дав надію на порятунок.
На 60-й хвилині Роналду не втримали захисники, невеликого простору вистачило португальцю і з його потужним ударом не впорався воротар. 2:1.
Відео другого голу Роналду
На 78-й хвилині Ремзі невдало вибивав м'яч зі штрафної, потрапив по нозі Дембеле, арбітр подивився VAR, і не призначив другий пенальті у матчі у ворота "Ювентуса". До кінця матчу підопічні Саррі намагалися зробити спроби забити рятівний гол, але оборона "Ліону" діяла надійно.
- Таким чином, "Ліон" за сумою двох матчів переміг "Ювентус" (2:2), але за рахунок виїзного голу проходить далі.
- Наступним суперником французів у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів стане "Манчестер Сіті", який впевнено здолав "Реал" (4:2 за сумою двох матчів).