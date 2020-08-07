У п'ятницю, 7-го серпня, пішов з життя український баскетболіст Сергій Мясоєдов. Баскетболіст Вищої ліги України помер на 26-у році життя.

Про смерть Мясоєдова повідомив в інстаграмі інший український баскетболіст Юрій Кондраков. Також інформацію підтверджує Федерація баскетболу України.

До речі: 216-сантиметровий баскетболіст помер від серцевого нападу у 27 років під час тренування

Мясоєдов впав у кому

У середині травня Спорт 24 повідомляв, що Мясоєдов впав у кому. Баскетболіст отримав важку травму внаслідок падіння з велосипеда.

Сергій був прооперований та перебував у важкому стані.

За інформацією ФБУ, він понад два місяці він боровся за життя в лікарні.

"Медики робили все можливе, аби врятувати баскетболіста, однак виснажений організм не витримав", – мовиться у повідомленні.

Що відомо про Сергія Мясоєдова?