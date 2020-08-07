Помер український баскетболіст Сергій Мясоєдов
У п'ятницю, 7-го серпня, пішов з життя український баскетболіст Сергій Мясоєдов. Баскетболіст Вищої ліги України помер на 26-у році життя.
Про смерть Мясоєдова повідомив в інстаграмі інший український баскетболіст Юрій Кондраков. Також інформацію підтверджує Федерація баскетболу України.
До речі: 216-сантиметровий баскетболіст помер від серцевого нападу у 27 років під час тренування
Мясоєдов впав у кому
У середині травня Спорт 24 повідомляв, що Мясоєдов впав у кому. Баскетболіст отримав важку травму внаслідок падіння з велосипеда.
Сергій був прооперований та перебував у важкому стані.
За інформацією ФБУ, він понад два місяці він боровся за життя в лікарні.
"Медики робили все можливе, аби врятувати баскетболіста, однак виснажений організм не витримав", – мовиться у повідомленні.
Що відомо про Сергія Мясоєдова?
- Багаторазовий учасник та переможець слем-данк конкурсів найвищого рівня, брав участь у Матчі Зірок Суперліги та інших топ-подіях.
- У Вищій лізі України форвард виступав за команди "Запоріжжя-2", "Інваспорт" з Дніпра та запорізький "Металург".
- У неділю, 9 серпня, під час 5 туру Суперліги Парі-Матч 3х3 друзі Сергія проведуть данк конкурс у пам’ять про товариша.