Київське "Динамо" провело перший матч під керівництвом нового головного тренера Мірчі Луческу. У товариському поєдинку кияни здолали рівненський "Верес".

Динамо – Верес 3:0

Голи: Дуелунд, 6, Супряга, 16, де Пена, 52

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"Динамо" активно розпочало гру і вже на шостій хвилині відкрило рахунок, пише сайт "біло-синіх".

Після пасу Лєднєва з правого флангу Супряга завдав удару з близької відстані з гострого кута. Когут відбив м'яч перед собою, а на добиванні вдало зіграв Дуелунд.

На 16-й хвилині динамівці забили другий м'яч. Після помилки воротаря "Вереса" Супряга забив м'яч у порожні ворота.

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По перерві "Динамо" провело третій гол. Сидорчук віддав врозріз на Цитаішвілі, той навісив у центр штрафного майданчика, куди набіг де Пена і головою переправив м'яч у сітку.

Таким чином, "Динамо" здобуло перемогу з рахунком 3:0.

Перший офіційний матч "Динамо" проведе наприкінці серпня, коли стартує новий сезон української Прем'єр-іли (УПЛ).

Динамо – Верес відеоогляд матчу