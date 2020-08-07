Нападник донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес включений в голосування за найкращого гравця тижня в Лізі Європи. Суперником форварда є ще три гравці.

Мораес у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга" оформив дубль, який приніс "Шахтарю" перемогу та вихід у чвертьфінал, пише 24 канал. Форвард забив перший гол у матчі на 89-й хвилині, а згодом оформив розгром, відзначившись на 90+3 хвилині.

Як це було: "Шахтар" за 4 хвилини розгромив "Вольфсбург" і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи: відео

Саме завдяки цьому форвард потрапив у голосування від офіційного сайту УЄФА за найкращого гравця тижня в Лізі Європи. Суперниками нападника в голосуванні є:

воротар "Вулверхемптона" Руї Патрісіо

захисник "Севільї" Серхіо Регілон

нападник "Копенгагена" Йонас Вінд

Проголосувати за найкращого гравця тижня в Лізі Європи можна за посиланням.

Нагадаємо, "Шахтар" вийшов у чвертьфінал Ліги Європи. Там команда зіграє проти "Базеля". Матч запланований на 11 серпня в німецькому Гельзенкірхені.

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