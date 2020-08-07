Жуніор Мораес претендує на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи
Нападник донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес включений в голосування за найкращого гравця тижня в Лізі Європи. Суперником форварда є ще три гравці.
Мораес у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга" оформив дубль, який приніс "Шахтарю" перемогу та вихід у чвертьфінал, пише 24 канал. Форвард забив перший гол у матчі на 89-й хвилині, а згодом оформив розгром, відзначившись на 90+3 хвилині.
Як це було: "Шахтар" за 4 хвилини розгромив "Вольфсбург" і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи: відео
Саме завдяки цьому форвард потрапив у голосування від офіційного сайту УЄФА за найкращого гравця тижня в Лізі Європи. Суперниками нападника в голосуванні є:
- воротар "Вулверхемптона" Руї Патрісіо
- захисник "Севільї" Серхіо Регілон
- нападник "Копенгагена" Йонас Вінд
Нагадаємо, "Шахтар" вийшов у чвертьфінал Ліги Європи. Там команда зіграє проти "Базеля". Матч запланований на 11 серпня в німецькому Гельзенкірхені.
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