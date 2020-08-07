Наставник солігорського "Шахтаря" Юрій Вернидуб визнаний найкращим тренером чемпіонату Білорусі у липні. Хороші виступи команди у білоруському чемпіонаті не могли не оцінити журналісти та вболівальники.

Білоруська асоціація футболу традиційно провела голосування за найкращого тренера місяця. Цього разу не обійшлось без українського сліду. Більшість голосів була віддана саме українському фахівцю.

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Найкращий тренер

Вернидуб набрав 35 очків із 48 можливих, що дозволило йому значно випередити своїх найближчих конкурентів.

Загалом 6 із 12 журналістів віддали перемогу українцю. Ще 5 поставили його на друге місце, а лише у голосуванні одного представника ЗМІ Вернидуб посів третю сходинку.

Кар'єра Вернидуба

Очолив команду Вернидуб восени 2019 року. Зараз "Шахтар" лідирує у турнірній таблиці. випереджаючи найближчого конкурента БАТЕ на 6 пунктів.

У минулому місяці команда Вернидуба показала майже 100-відсотковий результат. Вони здобули чотири перемоги у п'яти матчах.

Раніше український наставник працював у луганській "Зорі", яку у сезоні 2013/14 вивів у Лігу Європи, а у сезоні 2015/16 клуб дійшов до фіналу Кубка України, де програв лише донецькому "Шахтарю" (0:2).

Вернидуб тренував команду з Луганська вісім сезонів. Першим клубом Вернидуба у тренерській кар'єрі став запорізький "Металург", де він працював у тренерському штабі, а потім став виконувачем обов'язків головного тренера.

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